Сергей Пускепалис отказался сниматься на Западе из-за неуважения к русским

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Знаменитый российский актер Сергей Пускепалис четко обосновал свой принципиальный отказ сниматься в западных фильмах.

После того, как он сыграл с Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему частенько предлагают заманчивые роли в зарубежных фильмах, но он не соглашается. «Да, мне предлагают сниматься на Западе. Довольно часто, - признался актер «Вечерней Москве». – Но я не хочу и не буду. Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Не хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских»..

Звезда фильмов «Метро» и «Клинч» Сергей Пускепалис организовал фестиваль «Герой и время», который будет проходить в Железноводске с 25 мая. Фестиваль имеет международный статус и посвящен благородным людям и поступкам, которые совершают наши современники ради других.

