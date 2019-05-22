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Фонд кино получил от правительства 1 млрд руб. на семейные и детские фильмы

13:47 22.05.2019
Фонд кино выделит миллиард на семейные фильмы
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Некоммерческая организация Фонд кино получила от правительства РФ миллиард рублей для поддержки отечественных фильмов для детской и семейной аудитории в 2019 году.

Такое распоряжение опубликовано 21 мая на сайте кабинета министров, передает ТАСС. «Выделить в 2019 году Минкультуры России из Резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 1 млрд рублей на предоставление в 2019 году Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии субсидии на поддержку кинематографии, имея в виду производство национальных фильмов для детской и семейной аудитории», - говорится в документе.

Исходя из данного распоряжения, субсидии планируется выделять на поддержку производства «уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов».

Отмечается, что Минкультуры предстоит выступить с докладом о расходовании средств до 1 февраля 2020 года.
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Правительство России
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Комментарии читателей
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22.05.2019, 18:11
Гость: Скептик

Интересно, а сколько из этой суммы достанется Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на содержание самого себя?
22.05.2019, 16:07
Гость: -1-

И так понятно; Дети ментов в законе, Маленькие наглючие опера во втором поколении, Внуки следаков, Прокурорский сын-хозяин жизни, ну и еще много чего в этом роде.))))
22.05.2019, 15:27
Гость: личный опыт

страшно даже представить, что либерасты-киношники наснимают в качестве "фильмов для детской и семейной аудитории» на безотчетные государственные деньги.
Разного рода сексуальные извращения, криминал и пр. будет там самым невинным.
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