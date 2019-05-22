Фонд кино получил от правительства 1 млрд руб. на семейные и детские фильмы

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Некоммерческая организация Фонд кино получила от правительства РФ миллиард рублей для поддержки отечественных фильмов для детской и семейной аудитории в 2019 году.

Такое распоряжение опубликовано 21 мая на сайте кабинета министров, передает ТАСС. «Выделить в 2019 году Минкультуры России из Резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 1 млрд рублей на предоставление в 2019 году Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии субсидии на поддержку кинематографии, имея в виду производство национальных фильмов для детской и семейной аудитории», - говорится в документе.

Исходя из данного распоряжения, субсидии планируется выделять на поддержку производства «уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов».

Отмечается, что Минкультуры предстоит выступить с докладом о расходовании средств до 1 февраля 2020 года.

