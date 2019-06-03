Юрий Лоза одобрил российскую цензуру фильма об Элтоне Джоне

13:35

Композитор и певец Юрий Лоза положительно высказался по поводу сокращения некоторых сцен фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне для российского проката.

Певец поддержал принятие такого решения, апеллируя к моральной стороне вопроса. «Если честно, мне непонятно возмущение маэстро, он ведь должен понимать, что в каждой стране своя мораль. Если некоторые сцены для него так важны, надо оставить картину в неприкосновенности, но дать ей особый статус, обязывающий демонстрировать фильм только в специальных местах», — пишет Лоза в Фейсбук.

Как водится, мнения подписчиков Юрия разделились. Одни в комментариях говорили о том, что такое кино вообще не стоит показывать в России, пишет «Вечерняя Москва». Другие встали на сторону представителей искусства и заявили, что «кромсать картину — это безобразие, как вырезать слова из стихов или песен».

Напомним, что споры вокруг фильма связаны с рядом сцен натуралистического характера в которых демонстрируются различные стороны личной жизни легендарного британского музыканта.

