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Юрий Лоза одобрил российскую цензуру фильма об Элтоне Джоне

13:35 3.06.2019
Юрий Лоза одобрил российскую цензуру фильма об Элтоне Джоне
Элтон Джон. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Композитор и певец Юрий Лоза положительно высказался по поводу сокращения некоторых сцен фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне для российского проката.

Певец поддержал принятие такого решения, апеллируя к моральной стороне вопроса. «Если честно, мне непонятно возмущение маэстро, он ведь должен понимать, что в каждой стране своя мораль. Если некоторые сцены для него так важны, надо оставить картину в неприкосновенности, но дать ей особый статус, обязывающий демонстрировать фильм только в специальных местах», — пишет Лоза в Фейсбук.

Как водится, мнения подписчиков Юрия разделились. Одни в комментариях говорили о том, что такое кино вообще не стоит показывать в России, пишет «Вечерняя Москва». Другие встали на сторону представителей искусства и заявили, что «кромсать картину — это безобразие, как вырезать слова из стихов или песен».

Напомним, что споры вокруг фильма связаны с рядом сцен натуралистического характера в которых демонстрируются различные стороны личной жизни легендарного британского музыканта.
 

Темы: Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Музыка в мире, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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03.06.2019, 14:50
Гость: Как трудно жЫть без Бентли

Премьера фильма в РФ состоится только 6 июня 2019 («Централ Партнершип»). Вот уж воистину «не смотрел, но осуждаю». А уж если о морали, то вначале покритикуйте Николку Сафронова (в мирУ Никаса), где он в одних причандалах скачет. Друг семьи, однако, табу. Оставьте выбор смотрящим. Где надо глаза сами закроют. Моралист Вы, Юра, кренов или давно таким стали? :-)
03.06.2019, 14:26
Гость: Evgen

Ну легендарный,ну голосистый,но это не значит,что умный!Меня боженька избавил от,каких то фанатизмов.И я разделяю только на хорошо или плохо.Хорошо спел или нет.Хорошо сыграл или нет.Хорошо написал или нет.А когда тот же индивидиум,что то громко сказал я определяю,умное он сказал или нет.Он не имеет никакого права брякать,что делать,что вырезать.У каждого государства свои моральные устои и рушить их никому не дано права.А если не нравится то отзови этот опус назад и точка.Лично я это смотреть не буду и я знаю,что подавляющее жителей России на эту порнуху не пойдут.
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