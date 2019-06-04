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Набережная в Москве получит имя Станислава Говорухина

13:40 4.06.2019
Станислав Говорухин
Фото с сайта 24tv.ua
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Одна из набережных реки Яузы в Москве получит имя кинорежиссера Станислава Говорухина, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы к заседанию президиума столичного правительства.

"Наименование "набережная Говорухина" присвоено части проектируемого проезда №690, расположенного вдоль правого берега реки Яузы между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира", - говорится в сообщении.

Кроме того, на здании Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова будет установлена памятная доска Говорухину. Режиссер был выпускником данного учебного заведения.

Станислав Говорухин — актер, сценарист, режиссер. Он снял такие фильмы, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", Weekend, "Конец прекрасной эпохи". Говорухин сыграл в картинах "Асса" (Крымов), "Анкор, еще анкор!" (Комдив), "Любовь-морковь 3" (генерал), "Женская логика" (Стрельцов) и многих других. Он также написал множество сценариев, в том числе к фильму "Пираты ХХ века", и несколько книг. Являлся депутатом Госдумы с 1993 года. Говорухин скончался 14 июня прошлого года на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Темы: Москва, Звезды российского кино, Персоны и деятели российского кино
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