Александр Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

12:10

Актера Александра Панкратова-Черного экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии.

С утра актер почувствовал недомогание и был вынужден вызвать скорую помощь, сообщает РИА Новости. Врачи установили, что у артиста упало давление до критического минимума. Сейчас состояние Панкратова-Черного оценивается как тяжелое. При этом диагноз актера не уточняется.

Народный артист России Александров Панкратов-Черный известен ролями в фильмах «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Где находится нофелет?» и многих других — всего в его фильмографии более ста лент.

