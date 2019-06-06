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Александр Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

12:10 6.06.2019
Панкратов-Черный в больгице
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Актера Александра Панкратова-Черного экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии.

С утра актер почувствовал недомогание и был вынужден вызвать скорую помощь, сообщает РИА Новости. Врачи установили, что у артиста упало давление до критического минимума. Сейчас состояние Панкратова-Черного оценивается как тяжелое. При этом диагноз актера не уточняется.

Народный артист России Александров Панкратов-Черный известен ролями в фильмах «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Где находится нофелет?» и многих других — всего в его фильмографии более ста лент.
 

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06.06.2019, 13:14
Гость: Аnton

Бог даст поправится.
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