Исполнитель роли Джека Восьмеркина скончался в США

14:17

Актер и преподаватель Александр Кузнецов ушел из жизни 6 июня на 60-м году жизни.

Причиной стал рак простаты, с которым актер боролся порядка пяти лет, сообщает «Экспресс-газета». Кузнецов скончался в США, куда перебрался после развода с супругой Юлией Рутберг.

Артист окончил Театральное училище имени Щукина в 1985 году и еще во время учебы был принят в труппу Театра на Малой Бронной. В кино он дебютировал в 1983-м в главной роли Незнама в картине Сергея Овчарова «Небывальщина», но самую большую известность принесла ему в 1988 году заглавная роль в телефильме «Джек Восьмеркин – американец» режиссера Евгения Татарского.

Вскоре Александр отчасти повторил путь своего героя. В начале 1990-х годов Кузнецов получил приглашение в два международных проекта: сериал «Аляска Кид» и фильм «Бегущий по льду». Его пригласили на досъёмки и озвучивание в Голливуд, где позднее он пробовал свои силы в таких проектах, как «Беверли-Хиллз 90210», «Военно-юридическая служба», «V.I.P.», «Разрушитель», «Космические ковбои», «Миротворец», «24 часа», «Везунчик» и снялся в эпизоде в одной из серий сериала «Санта-Барбара».

Постепенно Александр переехал жить в Лос-Анджелес. Он не только успешно снимался в кино, но и организовал международную школу актёрского мастерства «International Actors School» с методом обучения, основанном на системах К.С.Станиславского, М.А.Чехова и американских актёрских и режиссёрских тренингах.

В 2000-х Кузнецов вернулся в Россию, продолжил сниматься в фильмах и сериалах, играл в спектаклях Театра киноактёра. В 2009 году начал преподавать в школе-студии МХАТ, на русско- и англоязычных курсах, и основал Московскую международную киношколу «Кузница Кино и Телевидения». Александр не оставил работу и после того, как у него обнаружили рак. Последний фильм с его участием «Звездный разум» выйдет на экраны в ноябре 2019 года.

