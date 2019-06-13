Любимый мультфильм жителей России определили в ходе опроса
ВЦИОМ провел опрос, выяснив любимые мультфильмы жителей России.
Безоговорочным лидером оказался отечественный мультфильм «Ну, погоди!», за который отдали голоса 65 процентов респондентов, сообщает РИА Новости. На второй позиции оказались «Каникулы в Простоквашино», набрав 31 процент голосов. Третье место досталось мультсериалу «Маша и Медведь», выбранный 16 процентами жителей страны.
Также среди любимых мультфильмов были названы «Винни-Пух» (13 процентов), «Чебурашка и крокодил Гена» (десять процентов), «Кот Леопольд» и «Ежик в тумане» (по восемь процентов).
Опрос проведен по всей России в июне 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.
Исследование также показало, что современные российские мультфильмы дети обычно смотрят чаще советских и иностранных, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
По словам россиян, у которых есть несовершеннолетние дети, обычно они смотрят современные российские мультфильмы (13%). Еще 10% сообщили, что их дети смотрят советские мультфильмы, столько же - 10% ответили, что их ребёнок предпочитает иностранные мультики.
При этом 10% опрошенных заявили, что дети смотрят любые мультфильмы, а 2% - никакие. Ещё 65% респондентов сказали, что у них нет несовершеннолетних детей.