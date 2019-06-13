Любимый мультфильм жителей России определили в ходе опроса

15:11

ВЦИОМ провел опрос, выяснив любимые мультфильмы жителей России.

Безоговорочным лидером оказался отечественный мультфильм «Ну, погоди!», за который отдали голоса 65 процентов респондентов, сообщает РИА Новости. На второй позиции оказались «Каникулы в Простоквашино», набрав 31 процент голосов. Третье место досталось мультсериалу «Маша и Медведь», выбранный 16 процентами жителей страны.

Также среди любимых мультфильмов были названы «Винни-Пух» (13 процентов), «Чебурашка и крокодил Гена» (десять процентов), «Кот Леопольд» и «Ежик в тумане» (по восемь процентов).

Опрос проведен по всей России в июне 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Исследование также показало, что современные российские мультфильмы дети обычно смотрят чаще советских и иностранных, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

По словам россиян, у которых есть несовершеннолетние дети, обычно они смотрят современные российские мультфильмы (13%). Еще 10% сообщили, что их дети смотрят советские мультфильмы, столько же - 10% ответили, что их ребёнок предпочитает иностранные мультики.

При этом 10% опрошенных заявили, что дети смотрят любые мультфильмы, а 2% - никакие. Ещё 65% респондентов сказали, что у них нет несовершеннолетних детей.

