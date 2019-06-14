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Российский мультфильм «Ежик» получил «приз Диснея»

15:48 14.06.2019
Ежик и медвежонок получили приз
Стоп-кадр с видео
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Мультфильм производства России «Ежик» продюсера Сони Горя и режиссера Глеба Белякова получил «приз Disney» в рамках крупнейшего в Европе международного анимационного кинорынка MIFA, проходящего в городе Анси.

Ассоциации анимационного кино (ААК) России, которая при поддержке министерства культуры организовала участие в смотре ведущих российских киностудий, сообщила об этом ТАСС. «Наш проект «Ежик» получил на питчинге в рамках кинорынка MIFA «приз Диснея» и €5 тыс.», - рассказали в ААК.

«Ежик» - это короткометражный анимационный сериал с 5-минутными эпизодами для детей от трех до семи лет. Его сюжет - нежные и медитативные рассказы о Ежике, Медвежонке и их друзьях, которые живут в волшебном лесу. В планах авторов - создать минимум четыре сезона по 10 эпизодов каждый.
 

Темы: Звезды российского кино, Мультфильм, Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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