Кинопремьера «История игрушек 4»: Победа мусора над антиквариатом

Полнометражный мультфильм «История игрушек 4» выйдет в российский прокат 20 июня

Лихой ковбой Вуди бесконечно предан своей новой хозяйке – девочке Бонни. Фактически он является ее ангелом-хранителем, оберегающим ее в разных опасных ситуациях. Поэтому, когда Бонни идет в школу, он пробирается к ней рюкзак, чтобы хоть как-то сгладить неизбежный для ребенка стресс. Однако Бонни прекрасно справляется сама со своими проблемами, делая на уроке труда из подручного материала кривобокого Вилкинса.

На какое-то время нелепый уродец становится любимой игрушкой девочки, чем доставляет немало хлопот бдительному Вуди. Дело в том, что Вилкинса постоянно тянет к мусору, из которого он фактически и создан. Во время загородного путешествия нерадивая поделка теряется окончательно. Найти ее можно только в том случае, если все остальные игрушки объединять свои усилия и будут действовать слаженно и изобретательно.

«История игрушек» - один из самых успешных и впечатляющих проектов компании Disney. Недаром недавно критики назвали ее «практически идеальной анимированной сагой» Тема оживающих игрушек кажется благодатной и неисчерпаемой.

Казалось бы, в каждой новой серии можно радикально обновлять состав героев без ощутимых потерь для сюжета. Однако продюсеры пошли иным путем, оставляя костяк игрушечных героев неизменным и подвергая ротации только их владельцев. Этот прием помогает маленьким зрителям относиться бережнее к своим игрушкам, тоже обладающим собственным характером и чувствами.

Современный мир меняется стремительно. Одной из его главных проблем тотальной виртуализации является утрата тактильного контакта между людьми и окружающими их предметами. Эта проблема поставлена и в «Истории игрушек 4». На какое-то время мусорный Вилкинс и витражные куклы из магазина антиквариата оказываются по разные стороны баррикад, а детям ближе первый. Что, увы, симптоматично, ведь у пластмассового мира – пластмассовые кумиры.

Не боятся производители «Истории игрушек» и саморазоблачающих выводов. В новой серии есть очень показательный эпизод, когда мальчик разочаровывается в подаренном мотоциклисте, потому что слишком доверился рекламе, преувеличившей возможности игрушки. Не забудьте об этом, когда ваши дети будут у вас просить купить им Базза Лайтера или Спиральку уже не выходе из кинотеатра.

Кадр с сайта kinopoisk.ru