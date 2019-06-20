Александра Яковлева из «Чародеев» призналась, что больна раком

14:29

Актриса Александра Яковлева объявила в телеэфире о своем онкологическом заболевании.

Звезде фильмов «Экипаж» поставили неутешительный диагноз несколько лет назад, сообщает СтарХит. В эфире программы «Россия-1» «Привет, Андрей!» Яковлева призналась, что ей приходится пить «чудовищные и невыносимые препараты». А когда она узнала о страшном диагнозе, то начала искать способ, как выжить.

«Мне помог Бог, судьба, гениальные врачи. В больницу меня привезли недвижимую и неговорящую. Сказали дочери, что мне осталось жить не больше трех месяцев. Но я хочу, чтобы страна помогла мне, как когда-то помогла Жанне Фриске. Мне моя подруга Татьяна Москвина подарила на юбилей пьесу. Я в ней играю роль бухгалтера. 19 июня в Пушкине в Царском селе была премьера этой пьесы», — заявила актриса.

Кроме того, Александра Яковлева заявила, что не собирается ни у кого клянчить деньги на свое лечение от онкологического заболевания. Она их честно заработает. По словам актрисы, после эфира у телеведущего Андрея Малахова к ней приковано повышенное внимание

