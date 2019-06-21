Детский фестиваль «Орленок» посвятят памяти Станислава Говорухина

09:45

С 5 по 13 июля во Всероссийском детском центре «Орленок», что под Туапсе, будет проходить XXIII Всероссийский Фестиваль визуальных искусств.

На днях состоялась пресс-конференция и дружеский обед в преддверии фестиваля, на котором Президент Фестиваля Борис Грачевский, вице-президент фестиваля Елизавета Арзамасова и генеральный продюсер фестиваля Лариса Преториус рассказали о том, что нас ждет в июле. «XXIII Всероссийский Фестиваль визуальных искусств посвящен памяти Станислава Сергеевича Говорухина, который много лет был председателем попечительского совета фестиваля и просто другом, - рассказала Лариса Преториус. – Будет представлена выставка, посвященная его творчеству, показана ретроспектива его фильмов и пройдет вечер его памяти».

Традиционно, в состав жюри фестиваля входят исключительно дети. И только они принимают решение о назначении победителей во всех категориях. Задача председателей жюри – обсуждать фильмы, программы, фотографии, учить детей принимать решения и высказывать свои мысли. Каждый председатель жюри проделывает огромную работу, просматривая и обсуждая каждый представленный фильм. В этом году соревнования пройдут по семи номинациям: «Кинематограф», «Анимация полный метр» , «Анимация короткий метр», «Режиссёры 21 века» , «Телевидение» , «Клипстим» и «Фотокросс». В этом году актриса Ирина Лачина станет Председателем жюри в номинации «Кинематограф».

Обязательная часть Всероссийского фестиваля визуальных искусств – короткометражные фильмы, которые создаются в творческих союзах детей и взрослых прямо во время фестиваля. В этом году, в рамках номинации «Клипстрим» дети смогут снять клипы по произведениям Григория Остера.

Во внеконкурсной программе представлены ретроспективы фильмов, кинохиты и спецпоказы. Помимо кинопросмотров, на фестивале традиционно будут проходить творческие встречи и мастер-классы с актерами, режиссерами, мультипликаторами и другими представителями творческих профессий.

