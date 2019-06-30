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Минобороны создаст собственную киностудию в парке «Патриот»

14:55 30.06.2019
Здание Минобороны РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Мы хотим, чтобы появилось хорошее правдивое кино, и именно поэтому мы приступили и, я думаю, в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино. Он, кстати, будет здесь - на территории парка "Патриот" - и на отдельных площадях в Москве", - рассказал министр в интервью телеканалу "Звезда".

Он отметил, что в военное ведомство обращаются представители киноиндустрии, например, с предложениями снять фильм о Первой мировой войне. Однако, подчеркнул Шойгу, нужно снимать кино "про сегодняшнее время, про сегодняшних героев, тех, кто сегодня противостоит этому огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм".

В марте он сообщил, что в скором времени Минобороны планирует воссоздать киностудию для съемок художественных фильмов о современной армии РФ. Как проинформировал в свою очередь в мае заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Андрей Картаполов, в ближайшем будущем появятся художественные ленты об успехах России в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

Темы: Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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30.06.2019, 18:47
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Пора, наверное, башню российскую строить начинать, чтоб выше вавилонской была многократно. И чтоб её не снесло раньше времени как остатки мозгов у нашего душевного руководства.
30.06.2019, 18:45
Гость: дермант

ааа понял, мультики снимать.
а с каких щей МО стало вдруг голливудом? а бешенные деньги откуда?
и это теперь коммерческий проект?
а если нет, то значит деньги будут идти в прорву?
вообще кто принял это решение?
(денег нет, но вы держитесь, пенсионная реформа, налоги, бензин)
30.06.2019, 18:25
Гость: Кот Мурр

На ремонте военного корабля много не стыбришь!Потому как сразу видно будет.А если вообще утонет?Позор на весь мир.Могут и снять.
.
А на всякой ерунде можно тырить половина средств.
Кто заметит ,что вместо цемента в фундаменте один песок?(Космодром "Восточный"!)
.
А и заметят как на космодроме "Восточный",всегда можно переделать .Ещё раз разворовав.И так без конца.
.
Ну кому нафиг этот храм сдался ,если даже "его бакланы расклюют" как "Зенит -арену",или обрушится как олимпийские гнилые объекты?
.
А уж на ФИЛЬМАХ наворовать можно-ООООО!
Ну не пойдёт зритель на твою шнягу за 300 лямов?
Сошлёшься,что это пропаганда Хосдепа спугнула зрителя.
Да и он ни чего не понимает в настоящем патриотическом исскусЬтЬве.
И шабаш!
.
Вон как хитрые армяне - Кеосаян с Марго Симонян,отмазались от вопросов "Куда дели 300 лямов?Неужели эта ШНЯГА стоит 300 лямов?"...
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