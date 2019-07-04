Кинопремьера «Собачья жизнь 2»: преданней собаки нету существа

Семейный фильм «Собачья жизнь 2» вышел в российский прокат 4 июля 2019 года

Знакомая нам по первому фильму семейная пара фермеров Итан и Ханна состарилась. Уже не тот и их верный пес Бэйли, который все же однако по-прежнему не прочь полакомиться бекончиком, стянуть с лица хозяйки косметическую маску или искупаться в надувном бассейне. А когда питомцу приходит время умирать, Итан поручает его следующему воплощению найти и беречь, как зеницу ока, внучку Си Джей.

Задача не из легких, ведь Бэйли, конечно же, рождается совсем в другой семье, а мама Си Джей – спивающаяся певица Глория – на дух не переносит домашних животных. Тем не менее, заветная встреча происходит и статус кво на время восстанавливается. Но с каждым последующим перерождением собаки выполнять ответственное поручение становится все сложнее.

«Собачья жизнь 2» поражает своим всеобъемлющим посылом. Фильм будет полезен как заядлым любителям собак, так и их убежденным хейтерам, а также тем, кто пытается определиться в своем отношении к этим преданным существам. Первые лучше прочувствуют своих любимцев. Вторые получат кучу весомых аргументов в пользу того, что собака в семье – это сугубо во благо. Все остальные получат ценнейший мастер-класс по обращению с домашними животными.

Взгляд со стороны собаки позволяет решить массу проблем и определиться со своим жизненной позицией. Не секрет, что многие из нас ошибались с выбором потенциального спутника жизни. В фильме противоядием от таких ошибок становится собачье понимание семьи как стаи в которую (чего уж там греха таить) порою проникают чужеродные элементы. Безошибочное чутье экранного пса становится тем самым барометром, который поможет зрителям достойно преодолеть многие житейские бури.

Фильм настоятельно рекомендуется к семейному просмотру. Даже те ребятишки, которые лояльны или привязаны к собакам, научатся благодаря фильму более бережному обращению с ними. Правда, эпизоды с переселением собачьих душ, могут оказаться для некоторых зрителей слишком эмоционально тяжелыми. Но и тут нет худа без добра, поскольку именно так дети получают возможность усваивать правильное отношение к смерти.

Кадры с сайта kinopoisk.ru