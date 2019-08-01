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Бывший следователь снимет фильм о преступном мире Краснодара

11:14 1.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Бывший краснодарский следователь Максим Кузнецов выступит режиссером кинопроекта "Правда", помогать дебютанту будет именитый режиссер Юсуп Разыков, пишет ТАСС.

Проект "Правда" стал одним из соискателей субсидии от Министерства культуры РФ. Картина будет основана на реальных событиях, произошедших несколько лет назад в Краснодаре. 

Отмечается, что фильм расскажет про преступный мир, про преступление и наказание. Съемки планируется начать летом 2020 года в Нижнем Новгороде. Премьера картины запланирована на весну 2021 года. Бюджет киноленты составляет более 38 млн рублей.

На субсидии Минкульта претендует в общей сложности 51 проект кинорежиссеров-дебютантов, в том числе проекты режиссера Андрея Корытко "Ярды" о молодом музыканте и режиссера Виктории Рубцовой "СОС" о женщинах среднего возраста.

Результаты конкурса будут известны в конце лета.

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Министерство культуры РФ
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