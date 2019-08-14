Фильм «Игла» покажут во всех кинотеатрах «Каро» в день памяти Виктора Цоя

09:45

Пятнадцатого августа во всех кинотеатрах сети «КАРО» в рамках проекта КАРО.Арт пройдут показы отреставрированной версии фильма «Игла».

В московском киноцентре «Октябрь» фильм представят и обсудят со зрителями режиссёр Рашид Нугманов, сценаристы Бахыт Килибаев и Александр Баранов, актёры фильма Александр Баширов и Марина Смирнова, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. «Игла» — модернистский и нужный фильм для переломного конца 80-х годов. Он собрал около 30 миллионов зрителей в кинотеатрах и стал лидером советского проката. Именно этот фильм укрепил Виктора Цоя в статусе голоса поколения.

Открывающая картину песня «Звезда по имени солнце» была написана во время съёмок, а закрывающая — «Группа крови» — превратилась в рок-манифест.

Максим Горбов, руководитель проекта КАРО.Арт: «Для нас особая честь показывать это кино в день памяти Виктора Цоя. Он – голос эпохи, легенда своего времени, а фильм «Игла» как нельзя лучше отражает это время. Об этом говорит и зрительский успех фильма в год его выхода на экраны. Московская премьера фильма состоялась 30 лет назад, но феномен «Иглы», как и самого Цоя, в том, что он близок и понятен современному поколению». Показы пройдут в кинотеатрах «КАРО» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте и Тюмени. В рамках показа в кинотеатре «Октябрь» 15 августа состоится обсуждение фильма с участием Рашида Нугманова.

Кроме того, недавно музыкальное издательство ZBS Records совместно с Vinyleon Records представило полноценное издание саундтрека к художественным фильмам «Игла» и «Игла Ремикс» культового режиссёра Рашида Нугманова. Оригинальный саундтрек к «Игле» издается впервые с сохранившихся на «Мосфильме» записей.

