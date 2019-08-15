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Брат Джулии Робертс выразил желание получить российское гражданство

09:55 15.08.2019
Брат Джулии Робертс собрался получать двойное гражданство
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Брат Джулии Робертс – актер Эрик Робертс – во время визита в Россию высказал желание получить паспорт нашего государства.

В данный момент актер пребывает на международном турнире по боевому самбо в Сочи, сообщает РИА Новости. «Я очень люблю боевые искусства, бойцов, и поэтому я приехал в Россию, чтобы увидеть прекрасный вечер поединков. Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское!» — сказал артист в беседе с агентством,

Артист уже не раз посещал Россию и признается, что ему здесь нравится. «Россия — это очень романтично. Она напоминает мне Америку. (...) В каждой стране своя прекрасная жизнь», —заключил актер.

Эрик Робертс снялся более чем в 400 кинолентах. Среди них — «Код Каина», «Торговля кожей», «Врожденный порок», «Это наше время» и «Лавлэйс», а также в сериалах «Бруклин 9-9», «Доктор Кто: Возвращение к истории», «Форс-мажоры» и «Гавайи 5.0».
 

Темы: Кино в мире, Кино в России
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Комментарии читателей
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15.08.2019, 15:12
Гость: Анна

Когда русским из бывших союзных республик хотя бы упростят выдачу гражданства? Они не могут гражданство РФ получить. Депардье, американцы запросто ,не зная русского языка выдают. Депардье понятно чтобы к фильмам РФ внимание привлечь. Пусть в своих США вражина и сидит или у Джонсона подданство просит англосакс. В этих голливудских фильмах нас русских грязью поливают,мы вечно враги,не понимаю почему в России показывают фильмы где мы враги? Ну и крутите странам -участникам НАТО. Нам зачем.
15.08.2019, 13:26
Гость: Иван Иваныч

Ну вот. Его ж теперь в Эстонию не пустят (:
15.08.2019, 12:28
Гость: Петров

А кто такая эта самая Джю,что её родственникам и прочему разному всевозможному сб-у, по их желаниям расбарыживают то, что им не может принадлежать по определению и, что самым преступным образом, не оформляют автоматически тем кто имеют на это право по факту рождения?
Интересно,а от какой тусовки и где его "изберут" в "народные" ...?
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