Режиссер «Иглы» снимет фильм о евразийском единстве рожденных в СССР

Показы отреставрированной версии фильма Рашида Нугманова «Игла» состоялись по всей России в день памяти Виктора Цоя 15 августа 2019 года

Фильм изначально был снят на пленку сомнительного качества, которая не стала лучше от времени. В ходе реставрации изображение обрабатывалось на компьютере и подвергалось светокоррекции. При этом аналоговое качество и передающее дух времени «зерно» в кадре реставраторы попытались сохранить. Был значительно улучшен и звук «Иглы».

На гала-показе обновленной «Иглы» в столичном «Октябре» присутствовали режиссер Рашид Нугманов, исполнительница роли Дины Марина Смирнова и другие члены съемочной группы. Проникновенное слово сказал учитель Нугманова по ВГИКу Сергей Соловьев. Создатель «АССы» напомнил, что шедевральная «Игла» была дипломной работой дебютанта и посетовал, что нынешние «ошметки» ВГИК-овских дипломников даже близко не дотягивают до такого запредельного уровня качества.

После показа состоялось невероятно оживленное и содержательное обсуждение «Иглы», которое потом вылилось и в кулуары. Нугманов. Он согласился с мнением одного из зрителей с тем, что фильм можно отнести к жанру трагикомедии. С одной стороны, Нугманов, Цой и другие участники съемок откровенно глумились над всем и вся, сделав в итоге достаточно смешную картину. С другой – цинизм является обратной стороной романтики, и поэтому о наркомании и любви в «Игле» удалось поговорить предельно серьезною. Недаром в одной из сцен фильма звучит фраза о том, что любовь – это нечто большее, чем удовольствие.

Залог успеха «Иглы» - не только в Викторе Цое и его песнях, но и в уникальном звукоряде. Нугманов признался, что уникальные аудиоэффекты к фильму подбирались не от хорошей жизни. Дело в том, что стандартная звуковаы библиотека ответственного за производство ленты «Казахфильма» была на удивление скудной. Поэтому цокот копыт и шум дождя кочевали из картину в картину, а для взыскательного Нугманова это было равносильно использованию чужих кадров в авторской работе. В итоге режиссер поручил звукооператору Андрею Влазневу на протяжении пару дней записывать на магнитофон все подряд с ТВ и радио. Задним числом уже из этого выбирались то, что наиболее подходит по смыслу: обучающие языковые передачи, фрагменты фильма 1938 года «Доктор Айболит» и даже диалоги из комедии дель арте.

На пользу «Игле» пошло и принципиальное использование Рашидом Нугмановым в фильме непрофессиональных актеров. И для Петра Мамонова, и для Виктора Цоя лента стала кинодебютом, открыв для них широчайшие возможности для реализации своего киношного потенциала. Их выбор был обусловлен тем, что первый оказался ярко выраженным лицедеем, а второй вел себя в кадре предельно естественно, и это обстоятельство ярче всего должно было отражать их антагонизм. Что касается исполнительницы роли Дины Марины Смирновой, то она в реальной жизни знакомой Виктора Цоя, которую он и привет на съемочную площадку. Изначально Нугманов планировал снимать в главной женской роли Руту Сургееву, употреблявшей наркотики в реальности из-за уехавшего в Германию отца – художника Льва Сергеева. В итоге режиссер не захотел бередить ее старые раны, но женщину это не спасло, и в начале 2000-х она умерла.

Рашид Нугманов относится к числу режиссеров, считающих, что усиленные репетиции непрофессиональным актерам только вредят. Благодаря этому артисты, задействованные в «Игле», получили практически полную свободу действий. Диалоги не разучивались принципиально, так что многие вещи актеры придумывали сами. Так, Виктор Цой сгенерировал фразу «а где же команда?» в сцене на ржавеющем в казахской пустыне корабле. Практически полностью был сымпровизирован и диалог Моро и Димы в больнице (Нугманов дал здесь актерам полный карт-бланш, попросив лишь обязательно использовать в речи слово «трахается»).

Отвечая на вопрос, каково быть режиссером одного фильма, Нугманов признался, что не видит в этом особой трагедии, поскольку никогда не старался достичь вершин в какой-то одной определенной сфере. Если вдруг ему становилось страшно или скучно, он спокойно сворачивал в сторону и начинал заниматься другими вещами, попробовав себя в качестве архитектора, археолога, лесника и политика. Это не касается личной жизни Нугманова, где он был и остается однолюбом. Но в профессиональном плане он сравнил себя с героем любимой повести «Сиддхартха», герой которого спокойно перетекал из одного состояния в другое, не ассоциируя себя с конкретной социальной ролью.

Тем не менее, «роман с кино» у Нугманова не завершен. В ближайшее время он надеется довести до ума реставрацию своего фильма «Дикий Восток» с Александром «Рикошетом» Аксеновым в главной роли. Этот истерн показывали в Австралии и Японии, но до российских экранов он так и не дошел. В случае интереса прокатчиков к «Дикому Востоку» скоро может состояться его сильно запоздалая премьера и в России. Кроме того, Нугманов проанонсировал свой новый кинопроект о евразийском единстве обитателей постсоветского пространства. Режиссер подчеркнул, что для него факт рождения в СССР не является пустым звуком.

Кадры с сайта kino-teatr.ru

