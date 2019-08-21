Лазерный меч из «Звездных войн» и топор из «Сияния» уйдут с молотка

16:17

Грандиозный аукцион, посвящённый реквизиту со съёмок различных кинофильмов, состоится в Лондоне 30 сентября и 1 октября 2019 года.

В общей сложности на торги будет выставлено 900 лотов, среди которых доспехи Рассела Кроу из фильма «Гладиатор», топор Джека Николсона из «Сияния» и «святая» ручная граната из «Монти Пайтона и Священного Грааля», сообщает InterMedia. Суммарная стоимость выставленных на аукцион вещей составляет 7,5 млн долларов.

Если доспехи из «Гладиатора» оцениваются организаторами в 36-60 тыс. долларов, то топор из «Сияния» – в 48-73 тыс., а граната из «Монти Пайтона» – в 60-121 тыс.

Кроме того, желающие смогут приобрести меч Мела Гибсона из «Храброго сердца» (36-60 тыс. долларов), лазерный меч Сэмюэла Л. Джексона из фильма «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (60-121 тыс. долларов), шлем штурмовика из картины «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (145-181 тыс. долларов), полный костюм Бэтмена, который носил в одноимённом фильме Майкл Китон (97-145 тыс. долларов) и пистолет, которым пользовался на съёмках «Золотого глаза» Пирс Броснан (48-73 тыс. долларов).

Также среди лотов заявлены постер с объявлением о золотом билете Вилли Вонки из картины Тима Бёртона «Чарли и шоколадная фабрика» (362 доллара) и относящаяся к фильму «Парк Юрского периода» плёнка с изображением Мистера ДНК, подписанная Стивеном Спилбергом (725 долларов).

