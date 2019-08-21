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«Союзмультфильм» добился исключительных прав на Чебурашку

15:08 21.08.2019
«Союзмультфильм» добился исключительных прав на Чебурашку
Крокодил Гена и Чебурашка. Фото с сайта kinokubik.com
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Киностудии «Союзмультфильм» удалось заключить договор с наследниками Эдуарда Успенского о передаче студии исключительных прав на использование персонажа Чебурашка.

По словам главу анимационной студии Юлианы Слащевой, принципиальная договоренность с вдовой Успенского уже достигнута. «Год назад мы договорились только о передаче прав на «Простоквашино» на условиях пожизненных отчислений Эдуарду Успенскому и его наследникам. На тех же условиях мы сейчас договорились о передаче прав по Чебурашке», – сообщила «Коммерсанту» Слащева.

В настоящий момент документы находятся на стадии «формального согласования» в Минкультуры России и Росимуществе.

«Союзмультфильм» также представил новый мультфильм Инны Евланниковой «Переезд!» о Гене, Чебурашке и Шапокляк, посвятив его памяти Успенского. Персонажи шестиминутной картины, в которой объединены анимационные фрагменты и документальные кадры, нарисованы в технологии 3D. Студия также рассматривает возможность новых экранизаций «Чебурашки» и интересуется правами на ранее не экранизировавшееся произведение Успенского, название которого пока не раскрывается.

Кроме того, «Союзмультфильм» совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля планирует открыть выставку, посвящённую памяти классика детской литературы.
 

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