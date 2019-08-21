]]>
]]>
Главная Кино Новости

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

08:44 21.08.2019
Александра Назарова
Скриншот с YouTube
Материалы по теме:

В Москве на 80-м году жизни скончалась Народная артистка России Александра Назарова, пишет "Интерфакс" со ссылкой на руководство театра имени Ермоловой.

"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим", - говорится в сообщении театра, обнародованном вечером 20 августа.

О дате, времени и месте прощания в театре обещали сообщить дополнительно.

Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Первую роль в театре сыграла в 6 лет. Окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. Карьеру начала в Центральном детском театре (в настоящее время РАМТ), затем прошла прослушивание у Анатолия Эфроса и служила в театре имени Ермоловой.

Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Среди них "А если это любовь?", "Софья Перовская", "Любовь с привилегиями", "Мелочи жизни", "Граница: Таежный роман", "Бригада", "Глухарь". Наиболее известной ее ролью в последние годы была Надежда Михайловна, бабушка Виктории, главной героини юмористического сериала "Моя прекрасная няня".

Назарова много работала как актриса дубляжа в игровых и анимационных фильмах.

В 1976 году удостоена звания Заслуженная артистка РСФСР, в 2001 году получила почетное звание народной артистки России.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Актеры и актрисы российского театра, Выдающиеся актрисы театра и кино, Звезды российского кино, Персоны и деятели российского кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.08.2019, 17:42
Гость: Сердечник

многие узнали о ней из "прекрасной няни", хотя снималась она уже лет 40 до того
21.08.2019, 11:48
Гость: комбайнер Паша

А у нас Михалыч умер,кузнец , орденоносец, ударник социалистических соревнований АПК. Только никто не знает.
]]>

]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.