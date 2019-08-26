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Депардье сыграет Брежнева в фильме о пражских волнениях 1968 года

12:37 26.08.2019
Депардье сыграет Брежнева в фильме о пражских волнениях 1968 года
Жерар Депардье. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Гражданин России Жерар Депардье согласился сыграть советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.

Картина посвящена лидеру общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии, получивших название «Пражская весна», Александру Дубчеку, сообщает РИА Новости. «С господином Депардье мы подписали договор. В сентябре встретимся с ним и его командой в Париже и обсудим подробности съемок фильма. Что касается исполнителя роли Александра Дубчека, то его должен сыграть широко известный в мире актер, но с ним переговоры еще продолжаются», - сказал продюсер фильма Андрей Антонио Лека .

Автором сценария фильма является словацкий автор Карол Главка, который пока написал лишь первую часть и сейчас в Праге работает над второй частью, которая должна быть готова через два месяца.

В Чехии фильм должен выйти в 2021 году, когда будет праздноваться 100-летие со дня рождения Дубчека. Мировая премьера назначена на 2022 год.  

В 1968 году, после того как компартию Чехословакии возглавил Александр Дубчек, в республике начались кардинальные общественно-политические и экономические реформы, в которых лидеры других социалистических стран усмотрели опасность для всего восточного блока. После неудавшихся попыток убедить Дубчека и его коллег прекратить эксперименты, главы СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии приняли решение об их насильственном прекращении, и 21 августа 1968 года в Чехословакию были введены войска этих стран общей численностью около 300 тысяч человек.
 

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Комментарии читателей
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26.08.2019, 17:20
Гость: Анна не читатель, Анна писатель- для этого ему гражданство

РОссии и дали,чтобы снимать в своих российских фильмах,а===

Гражданин России Жерар Депардье согласился сыграть советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме ХОРВАТСКОГО режиссера Лордана Зафрановича.....Автором сценария фильма является СЛОВАЦКИЙ автор Карол Главка.....В Чехии фильм должен выйти в 2021 году, когда будет праздноваться 100-летие со дня рождения Дубчека. Мировая премьера назначена на 2022 год.

Читать полностью: https://www.km.ru/kino/2019/08/26/persony-i-sobytiya-v-mire-kino/851999-deparde-sygraet-brezhneva-v-filme-o-prazhskikh
26.08.2019, 16:47
Гость: Хмы

Этому носатому, толстопузому играть ЕБН вечно пьяного, или с похмелья (в абстинентном синдроме под капельницей).
26.08.2019, 15:02
Гость: Сердечник

департье в шапке ушанке и с бутылкой водки - брежнева, а дупчека - брюс уиллис, который спасает планету от красной чумы ...
Все комментарии (6)
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