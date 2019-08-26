Депардье сыграет Брежнева в фильме о пражских волнениях 1968 года

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Гражданин России Жерар Депардье согласился сыграть советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.

Картина посвящена лидеру общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии, получивших название «Пражская весна», Александру Дубчеку, сообщает РИА Новости. «С господином Депардье мы подписали договор. В сентябре встретимся с ним и его командой в Париже и обсудим подробности съемок фильма. Что касается исполнителя роли Александра Дубчека, то его должен сыграть широко известный в мире актер, но с ним переговоры еще продолжаются», - сказал продюсер фильма Андрей Антонио Лека .

Автором сценария фильма является словацкий автор Карол Главка, который пока написал лишь первую часть и сейчас в Праге работает над второй частью, которая должна быть готова через два месяца.

В Чехии фильм должен выйти в 2021 году, когда будет праздноваться 100-летие со дня рождения Дубчека. Мировая премьера назначена на 2022 год.

В 1968 году, после того как компартию Чехословакии возглавил Александр Дубчек, в республике начались кардинальные общественно-политические и экономические реформы, в которых лидеры других социалистических стран усмотрели опасность для всего восточного блока. После неудавшихся попыток убедить Дубчека и его коллег прекратить эксперименты, главы СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии приняли решение об их насильственном прекращении, и 21 августа 1968 года в Чехословакию были введены войска этих стран общей численностью около 300 тысяч человек.

