Граждане России сделали свой выбор в пользу комедий и военного кино

11:56

Жители России всем прочим фильмам предпочитают комедии и военные фильмы.

К таким выводам пришел ВЦИОМ, исходя из своего опроса, приуроченного ко Дню российского кино, сообщает Lenta.ru. По данным исследования, 80 процентов опрошенных с разной периодичностью смотрят картины о войне. 77 процентов респондентов предпочитают комедийные ленты. На третьем месте по популярности оказалось историческое кино, которое набрало 74 процента голосов.

66 процентов россиян ответили, что смотрят приключенческие фильмы, а 64 процента — детективы. Наименее популярными среди соотечественников оказались такие жанры, как эротика и триллеры.

У респондентов также поинтересовались, нужна ли российскому кинематографу государственная поддержка. 77 процентов заявили, что государство должно поддерживать отечественные картины, в том числе финансово. 16 процентов решили, что это, скорее всего, не нужно. 7 процентов опрошенных затруднились ответить на вопрос.

