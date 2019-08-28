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Граждане России сделали свой выбор в пользу комедий и военного кино

11:56 28.08.2019
Граждане России сделали свой выбор в пользу комедий и военного кино
© KM.RU, Алексей Белкин
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Жители России всем прочим фильмам предпочитают комедии и военные фильмы.

К таким выводам пришел ВЦИОМ, исходя из своего опроса, приуроченного ко Дню российского кино, сообщает Lenta.ru. По данным исследования, 80 процентов опрошенных с разной периодичностью смотрят картины о войне. 77 процентов респондентов предпочитают комедийные ленты. На третьем месте по популярности оказалось историческое кино, которое набрало 74 процента голосов.

66 процентов россиян ответили, что смотрят приключенческие фильмы, а 64 процента — детективы. Наименее популярными среди соотечественников оказались такие жанры, как эротика и триллеры.

У респондентов также поинтересовались, нужна ли российскому кинематографу государственная поддержка. 77 процентов заявили, что государство должно поддерживать отечественные картины, в том числе финансово. 16 процентов решили, что это, скорее всего, не нужно. 7 процентов опрошенных затруднились ответить на вопрос.
 

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.08.2019, 15:51
Гость: Александр

Вот, вот, и желательно старые фильмы про войну и комедии. Нынешние как то убого выглядят. Фильмы Гайдая так просто цитатник, фильмы про войну, так про войну, а не про бесчинства НКВД и военно-половые романы. А уж эти сериалы, прости меня Господи, у нас в стране нет столько бизнесменов, которых убивают бандюганы,а уж последних ловят доблестные правоохранители, вечно пробивая что то по базе. Любопытно только одно, что это за база которую нужно пробить, что бы что то узнать? Надеюсь, эту базу пробивают хоть не бронебойным подкалиберным.
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