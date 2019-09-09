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На Венецианском кинофестивале победил фильм о заклятом враге Бэтмена

10:45 9.09.2019
На Венецианском кинофестивале победил фильм "Джокер"
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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На Венецианском кинофестивале были вручены призы за лучшие фильмы 8 сентября.

Главную награду престижного кинофорума – «Золотого льва» Святого Марка» кинофестиваля удостоился фильм «Джокер» американского режиссера Тодда Филлипса. Так решило международное жюри старейшего в мире смотра, сообщает ТАСС. Церемония во Дворце кино на острове Лидо велась на сайте Венецианской биеннале.

Во время вручения наград режиссер особенно поблагодарил за успех Феникса, который вышел с ним получать «Золотого льва». «Все знают, что кино - это продукт совместный, и я хочу поблагодарить всю съемочную группу и актеров. Но этого фильма не было бы без Хоакина Феникса», - сказал Филлипс.

«Джокер», который начинается как совершенно обычная история неудачливого клоуна, сразу вышел в фавориты конкурса, в котором участвовала 21 картина. Критики прочат этой работе, которая никак не связана с предыдущими фильмами о Бэтмене, номинацию на «Оскар». Лента выйдет в широкий прокат, в том числе в России, уже в начале октября.

Двух «Серебряных львов Святого Марка» удостоились за лучшую режиссуру швед Рой Андерссон и Роман Полански, который получил Гран-при жюри за фильм «О бесконечности». Лучшим актером 76-го Венецианского кинофестиваля признан итальянец Лука Маринелли, сыгравший в фильме «Мартин Иден» по Джеку Лондону.
 

Темы: Венецианский кинофестиваль, Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Премьеры в мире кино
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