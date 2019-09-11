Дело «Седьмой студии» Серебренникова собираются вернуть в прокуратуру

13:17

После внушительной паузы, которой потребовало проведение комплексной экспертизы, Мещанский районный суд Москвы возобновил слушания по делу «Седьмой студии».

Исходя из выводов специалистов, оглашенных на прошлом заседании, расходы проекта «Платформа» даже превысили сумму, выделенную на его реализацию Минкультом, сообщает Медиазона. Режиссер Кирилл Серебренников, бывшая сотрудница ведомства Софья Апфельбаум, генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и ее гендиректор Юрий Итин обвиняются в хищении части этих денег (часть 4 статьи 159 УК, мошенничество в особо крупном размере).

Шестнадцатого августа прошло первое после долгого перерыва заседание по делу «Седьмой студии». Тогда судья Ирина Аккуратова огласила выводы комплексной экспертизы по делу, которая стала причиной продолжительной паузы судебного следствия. «Общая сумма необходимых соответствующих рынку затрат для осуществления проекта "Платформа" в 2011–2014 году равна или превышает 260 миллионов 761 тысячу 630 рублей без учета налогов. С учетом налогов сумма затрат значительно превышает 300 млн рублей. Общая сумма необходимых затрат без налогов для осуществления проекта, подобного "Платформе", в 2011–2014 годах, установленная в выводе по шестому вопросу, превышает сумму, выделенную министерством культуры. Разница составляет отрицательную величину», — огласила судья результаты экспертизы.

Тем не менее, на заседании в Мещанском районном суде Москвы судья Ирина Аккуратова поставила вопрос о возвращении дела «Седьмой студии» в прокуратуру. По словам судьи, в обвинительном заключении по делу не были устранены допущенные нарушения.

