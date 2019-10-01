Юлиана Слащева из «Союзмультфильма» возглавила Киностудию Горького

12:37

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева назначена временно исполняющей обязанности генерального директора Киностудии им. М. Горького.

С большой долей вероятности, таким образом был запущен процесс объединения обеих киностудий, сообщает РБК. Киностудия Горького известна производством таких громких проектов, как «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «А зори здесь тихие», «Вам и не снилось», «Ералаш», но сейчас основной доход компании идет с аренды помещений.

Юлиана Слащева стала председателем правления «Союзмультфильма» в 2017 году. Перед ней была поставлена задача вывести студию из глубокого кризиса. . Ей это удалось: По итогам 2018 года «Союзмультфильм», по собственным данным, при выручке 193,8 млн руб. получил 1,4 млн операционной прибыли без учета расходов на поддержание технопарка, который субсидируется Минкультуры и правительством Москвы.

