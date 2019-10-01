]]> ]]>
Главная Кино Новости

Юлиана Слащева из «Союзмультфильма» возглавила Киностудию Горького

12:37 1.10.2019
Юлиана Слащева из «Союзмультфильма» возглавила Киностудию Горького

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева назначена временно исполняющей обязанности генерального директора Киностудии им. М. Горького.

С большой долей вероятности, таким образом был запущен процесс объединения обеих киностудий, сообщает РБК. Киностудия Горького известна производством таких громких проектов, как «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «А зори здесь тихие», «Вам и не снилось», «Ералаш», но сейчас основной доход компании идет с аренды помещений.

Юлиана Слащева стала председателем правления «Союзмультфильма» в 2017 году. Перед ней была поставлена задача вывести студию из глубокого кризиса. . Ей это удалось: По итогам 2018 года «Союзмультфильм», по собственным данным, при выручке 193,8 млн руб. получил 1,4 млн операционной прибыли без учета расходов на поддержание технопарка, который субсидируется Минкультуры и правительством Москвы.
 

Темы: Кинокомпании, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Мультфильм, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...

]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.