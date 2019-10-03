Кинопремьера Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке»: между «няшкой» и мизантропкой

Ретро-комедия «Дождливый день в Нью-Йорке» выйдет в российский прокат 10 октября

Старомодный Гэтсби учится в элитном загородном колледже и встречается со своей однокурсницей Эшли (Эль Фэннинг) родом из Аризоны. Однажды девушка договаривается со знаменитым режиссером Роландом Поллардом об интервью для студенческой газеты. Беседа должна пройти в Манхэттене, где Эшли еще не бывала ни разу.

Сопровождать изнемогающую от волнения подругу берется Гэтсби. Ведь Манхэттен - это его родной район, все заветные закоулки которого он уже давно рвался показать любимой. Блестяще распланированная программа идет однако прахом. Эшли задерживается на интервью, Гэтсби случайно встречает похорошевшую младшую сестру своей бывшей подруги (Селена Гомес), а в Нью-Йорке идет непрекращающийся дождь.

Несмотря на то, что 83-летний режиссер до сих пор старается выпускать по одному фильму в год, погружаться в эту пряную атмосферу мы готовы снова и снова. Любой фильм Вуди Аллена – это камерная эстетская история о нем самом. В Гэтсби действительно много черт от самого Аллена: утонченность, интеллект, пристрастие к джазу и черно-белым фильмам, мастерство игры в покер…

Предложенная режиссером коллизия знакома для многих «маменькиных сынков», которым никак нельзя ошибиться при выборе спутницы жизни. И в самом деле, кого предпочесть: няшную ванильную блондинку или угловатую язвительную мизантропку? Сюжет исхожен вдоль и поперек, но антураж в данном случае решает всё.

Конечно же, Нью-Йорк становится подлинным главным героем этого фильма. И кто бы сомневался, что «Большое Яблоко» будет снято так, будто не было последних лет пятидесяти. Если бы даже Аллен делал кино в стиле постапокалиптики, его герои все равно бы слушали винил и назначали свидания под башней со старинными часами. Поразительно, что даже в сценах с проливным дождем кадры все равно буквально залиты нежным светом.

Изнемогающее под гнетом комплексов и непомерных амбиций кинематографическое сообщество также показано Алленом с изрядной долей привлекательности, сочувствия и юмора. Жаль лишь, что к самому режиссеру нынче принято относиться не так. Во время съемок «Дождливого дня в Нью-Йорке» Аллену был объявлен бойкот, а прокат ленты запрещен в США…

Кадр с сайта kinopoisk.ru