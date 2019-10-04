Пятилетний мальчик прыгнул с балкона с зонтом, подражая герою мультфильма

12:45

Из желания быть похожим на героя мультфильма пятилетний мальчик взял зонт и прыгнул с ним с балкона третьего этажа.

Инцидент произошел в Коми в поселке Жешарт Усть-Вымского района. Мать ребенка привлекли к административной ответственности, сообщает Интерфакс. При этом ребенок не получил серьезных травм.

Лежащего на земле мальчика обнаружил прохожий и вызвал скорую помощь. Выяснилось, что в момент полета мать ребенка была на работе, а отчим вышел в магазин за продуктами. Мальчик, смотревший мультики с младшим братом, пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что решил спрыгнуть с зонтиком, потому что видел такие прыжки в мультфильмах.

От правоохранительных органов мать мальчика получила предупреждение.

