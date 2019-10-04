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Пятилетний мальчик прыгнул с балкона с зонтом, подражая герою мультфильма

12:45 4.10.2019
Пятилетний мальчик прыгнул с балкона с зонтом, подражая герою мультфильма
Кадр из «Бременских музыкантов». Фото с сайта kino-teatr.ru
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Из желания быть похожим на героя мультфильма пятилетний мальчик взял зонт и прыгнул с ним с балкона третьего этажа.

Инцидент произошел в Коми в поселке Жешарт Усть-Вымского района. Мать ребенка привлекли к административной ответственности, сообщает Интерфакс. При этом ребенок не получил серьезных травм.

Лежащего на земле мальчика обнаружил прохожий и вызвал скорую помощь. Выяснилось, что в момент полета мать ребенка была на работе, а отчим вышел в магазин за продуктами. Мальчик, смотревший мультики с младшим братом, пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что решил спрыгнуть с зонтиком, потому что видел такие прыжки в мультфильмах.

От правоохранительных органов мать мальчика получила предупреждение.
 

Темы: Республика Коми, Интересные и необычные события в мире кино, Кино в России, Мультфильм, Проблемы материнства и детства в мире
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Комментарии читателей
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04.10.2019, 14:56
Гость: Александр Павлович

Лучше зонты запретить.
04.10.2019, 14:25
Гость: Депутат от Единой России

Мать виновата, она однозначно была на работе. Запретить работать матерям если дома дети.
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