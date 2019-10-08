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Анастасия Заворотнюк выписана из больницы в тяжелом состоянии

14:40 8.10.2019
Анастасия Завортонюк выписана в тяжелом состоянии
Фото с сайта kino-teatr.ru
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По инсайдерской информации, актрису Анастасию Заворотнюк выписали из московской больницы.

Официальных данных о состоянии актрисы и этапах ее лечения по-прежнему нет. Однако близкое окружение Заворотнюк тут же отреагировало на вести о выписке, заявив «КП» на условиях анонимности, что это «вовсе не означает хороших новостей».

Родные актрисы и ее представители по-прежнему держат глухую оборону. Импресарио актрисы Марина Потапова наотрез отказалась комментировать последние сообщения. «Доброго дня. Спасибо вам», — ответила она на вопрос, действительно ли Заворотнюк выписали из больницы.

Тем не менее, источник «Комсомольской правды» заявил, что артистка отправилась домой в субботу, 5 октября. «Ее должны были выписать вчера, в понедельник, но решили, что лучше на выходных, чтобы привлекать как можно меньше внимания», — уточнил он, прибавив, что в клинике Заворотнюк лежала под чужим именем.

Накануне директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов выступил с официальным заявлением о здоровье подопечной. «Анастасия Заворотнюк и её окружение просят прекратить спекуляции вокруг её здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ. Мы просим уважать решение актрисы и её семьи», – сказал он телеканалу НТВ.

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Комментарии читателей
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08.10.2019, 17:22
Гость: Татьяна Алексеевна

Желаю родным Анастасии терпения и выдержки. Как исполнительница роли в Моя прекрасная няня она очень убедительная. Да и в других ролях тоже. Всего вам хорошего. А ей или выздоровления скорейшего или избавления от мук.
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