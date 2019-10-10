Кинопремьера Германики «Мысленный волк»: во сне у сумасшедшей сказки

Долгожданный фильм Валерии Гай Германики «Мысленный волк» выйдет в прокат 17 октября

Возвращаясь с сельской дискотеки, Дочь с Ребенком и Матерью идут через темный лес. Под ногами – бездонные лужи. Впереди – гипертрофированно крупная луна. А вокруг – волчий вой, хотя серые хищники в этих местах вроде как не водятся. Холодно, мокро и страшно, к тому же Мать и Дочь плохо ладят между собой и вяло переругиваются. Но впереди их ждет хутор Небылое, который, если повезет, можно продать, чтобы поправить шаткое материальное положение Дочери.

Выражение «мысленный волк» позаимствовано из молитвы Иоанна Златоуста из Правила к Святому Причащению. Означает оно мрачные помыслы человека, которые мешают ему воссоединиться с Богом. Валерия Гай Германика обращается к этому образу последовательно. Пять лет назад она написала текст для песни «Смысловых Галлюцинаций» «Мысленный волк» и сняла на нее клип.

В предыдущем фильме Германики «Да и Да» образ волков из подсознания героев тесно связан с песней «Верфольф» из альбома «Агаты Кристи» «Чудеса». В кульминации ленты главной героине Саше снится, что она бежит во сне по сказочному лесу в компании ощетиненных волков под песню «Агаты Кристи» «Эпилог». Здесь видна прямая отсылка к православному мысленному волку как символу мрачных помыслов, ведь недаром «Эпилог» начинается с фразы «Приди ко мне, уныние».

С помощью образов реальной собаки и загадочных сновидческих волков Германика моделирует пограничное «сумеречное» сознание человека, которое выражено у А.С. Пушкина в «Евгении Онегине» словами «пора меж волка и собаки». Волк ассоциируется в фильме с Хаосом, к тому же визуально в сцене сна Александры процитирована обложка альбома «Агаты Кристи» «Чудеса», где есть песня «Вервольф».

Сюрреалистический лес из фильма «Мысленный волк» вновь (как и в «Да и да», и в песнях «Агаты Кристи») олицетворяет подсознание, где гнездятся самые деструктивные смыслы. Сам же фильм можно охарактеризовать с помощью фразы «во сне у сумасшедшей сказки» из «агатовской» песни «Корвет уходит в небеса». Это притча, сплошь пестрящая символами.

Мать, которую потрясающе сыграла Юлия Высоцкого, воплощает собой богемный образ жизни. В душе она – художница, которая хоть и хорохорится, ведя себя даже на деревенской дискотеке, как на богемной тусовке, но чувствует себя беззащитной перед силами Хаоса. Живет Мать на хуторе Небылое, а значит, как творческая личность погружена в сказочную реальность. Но суеверие не оставило в ней места подлинной вере. Отсюда – и народные заговоры, где христианские молитвы смешаны с «Интернационалом», и еретические измышления, о якобы данной Моисеем 11-й заповеди «Не бойся».

Сама Мать боится каждого шороха, но здраво оценивает окружающую действительность. «Постмодернистский нарратив нерелевантен дискурсу современности», - выдает она ошалевшему гопнику на дискотеке. По ходу действия она блестяще иллюстрирует этот тезис, называя всесильного Мухортова «патриотом» только потому, что он ездит на машине УАЗ «Патриот». Мухортов (Федор Лавров), обитая на хуторе Павшево, символизирует падшего ангела, а его фамилия отсылает к демоническому Повелителю Мух. Мать заявляет, что в этой деревенской глуши ещё «всё на нем держится». Но на самом деле, он, как истинный дьявол, держит в страхе местных жителей с помощью подвластного ему мысленного волка.

Разомкнуть этот замкнутый круг может разве, что Страх Божий, о котором говорит Дочь, формулируя спасительное жизненное правило: «Бойся. Проси. Верь». Естественно, и она не свободна от греховных помыслов, которые олицетворяет… ее маленький сын. Сценарист Юрий Арабов явно знаком с православной трактовкой псалма «На реках вавилонских», где строчка о разбивании младенцев о камень означает изгнание из сердца лукавых помыслов и страстных движений. Вот почему, садясь в финале фильма в последний вагон поезда с надписью «Юность», она едет через горящий лес и устало говорит сыну: «Ты уже всю меня высосал».

«От юности моея мнози борют мя страсти», - говорится в другом псалме. «Мысленный волк» Германики оставляет четкое ощущение того, что из этой войны у нас есть шанс выйти победителями…