СМИ сообщили о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк

18:02

Анастасия Заворотнюк перестала реагировать на внешние раздражители и замечать окружающих.

Телеграм-канал Mash утверждает, что у актрисы сопор – предкоматозное состояние, при котором из-за угнетения психики пациент постоянно спит. «Актриса не может самостоятельно передвигаться, на все процедуры её перевозят с помощью специальных каталок. Сейчас реабилитологи медицинского центра пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния в кому», — делится телеграм-канал.

За неколько дней до этого инсайдеры сообщили, что, выписавшись из частной клиники, артистка продолжила лечение в реабилитационной клинике для восстановления тяжелобольных пациентов. Заворотнюк поступила туда с парезом правой части тела. У нее парализована правая рука. Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться, поэтому ее доставили в центр в инвалидном кресле.

Родные актрисы по-прежнему не распространяют официальной информации о ее здоровье.

