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СМИ сообщили о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк

18:02 11.10.2019
СМИ сообщили о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Анастасия Заворотнюк перестала реагировать на внешние раздражители и замечать окружающих.

Телеграм-канал Mash утверждает, что у актрисы сопор – предкоматозное состояние, при котором из-за угнетения психики пациент постоянно спит. «Актриса не может самостоятельно передвигаться, на все процедуры её перевозят с помощью специальных каталок. Сейчас реабилитологи медицинского центра пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния в кому», — делится телеграм-канал.

За неколько дней до этого инсайдеры сообщили, что, выписавшись из частной клиники, артистка продолжила лечение в реабилитационной клинике для восстановления тяжелобольных пациентов. Заворотнюк поступила туда с парезом правой части тела. У нее парализована правая рука. Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться, поэтому ее доставили в центр в инвалидном кресле.

Родные актрисы по-прежнему не распространяют официальной информации о ее здоровье.
  

Темы: Анастасия Заворотнюк, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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