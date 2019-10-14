Советский «Вий» вошел в сотню лучших мировых фильмов ужасов

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Обнародован список из ста лучших мировых фильмов ужасов по версии сайта IndieWire

Возглавил рейтинг хоррор «Сияние» Стэнли Кубрика – вольная интерпретация одноименного романа Стивена Кинга, сообщает Интерфакс. Топ-10 лучших фильмов ужасов составили: «Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера, «Ребенок Розмари» Романа Полански, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, «Хэллоуин» Джона Карпентера, «Психо» Альфреда Хичкока, «Глаза без лица» Жоржа Франжю, «Нечто» Джона Карпентера, «Чужой» Ридли Скотта, «Ночь живых мертвецов», Джорджа Ромеро.

В реестре трижды фигурируют Альфред Хичкок, Роман Полански, Жак Турнёр, Брайан Де Пальма, Джон Карпентер, а также по два фильма режиссеров Джорджа Ромеро, Ким Джи Уна, Марио Бавы, Дэвида Кроненберга, Марка Робсона, Тоуба Хупера, Джеймса Уэйла, Уэса Крэйвена.

Отечественный кинематограф представлен советским фильмом «Вий» (1967) Константина Ершова и Георгия Кропачёва с Леонидом Куравлевым и Натальей Варлей в главных ролях. Он занял в списке почетное 89 место.

