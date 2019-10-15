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Кирилл Серебренников получил французский орден Искусств и Литературы

16:50 15.10.2019
Кирилл Серебренников получил французский орден Искусств и Литературы
Кирилл Серебренников. Фото с сайта peoples.ru
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Вручение режиссеру театра и кино Кириллу Серебренникову французского ордена Искусств и Литературы прошло 14 октября в посольстве Франции.

В ходе мероприятия посол Франции в России Сильви Берманн созналась, что не игнорирует ни одного спектакля Кирилла Серебренникова, поэтому процедура вручения для нее – огромная честь и ответственность. «Вы ключевая фигура современного искусства в России, но ваша известность выходит далеко за пределы страны, ваша карьера удивительно богата и разнообразна», - передает «Коммерсантъ» слова посла.

В отчет Серебреников отметил, что впервые удостоился государственной награды: «Мне всегда казалось, что государство действует помимо нашей воли: оно развязывает войны и возбуждает против нас дела. Так что к любому государству я отношусь настороженно. Но в данном случае это награда за то, что мы с моими коллегами все эти годы старались построить мосты между странами, народами и культурами. Вот за это я этот прекрасный орден беру с удовольствием».

Орден Искусств и Литературы — награда, учрежденная и присуждаемая Министерством культуры Франции с 1957 года за особый вклад в развитие французского и мирового искусства.

Напомним, что во Франции приобрел большую популярность фильм Кирилла Серебренникова о Викторе Цое и Майке Науменко «Лето». Саундтрек к картине был издан на CD именно во Франции. 
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино, Театр в России
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Комментарии читателей
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16.10.2019, 01:33
Гость: Ну-ну

Во Франции, оказывается, тоже уважают российских воров от искусства :)
А вроочем, у них на лазурном берегу российских и украинских воров и коррупционеров прописано больше, чем в самой России и на Украине. Так что чему тут удивляться :)
15.10.2019, 22:23
Гость: Реалло

Он не вор,он бери выше - казнокрад.А за это во все времена сами знаете что полагалось.
15.10.2019, 22:21
Гость: Юляша

Кирюха,тебе самому за все это фуфло не стыдно ?Ведь тебе суют буржуинскую "банку варенья" как Иуде...ТЬФУ.
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