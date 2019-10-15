Кирилл Серебренников получил французский орден Искусств и Литературы

16:50

Вручение режиссеру театра и кино Кириллу Серебренникову французского ордена Искусств и Литературы прошло 14 октября в посольстве Франции.

В ходе мероприятия посол Франции в России Сильви Берманн созналась, что не игнорирует ни одного спектакля Кирилла Серебренникова, поэтому процедура вручения для нее – огромная честь и ответственность. «Вы ключевая фигура современного искусства в России, но ваша известность выходит далеко за пределы страны, ваша карьера удивительно богата и разнообразна», - передает «Коммерсантъ» слова посла.

В отчет Серебреников отметил, что впервые удостоился государственной награды: «Мне всегда казалось, что государство действует помимо нашей воли: оно развязывает войны и возбуждает против нас дела. Так что к любому государству я отношусь настороженно. Но в данном случае это награда за то, что мы с моими коллегами все эти годы старались построить мосты между странами, народами и культурами. Вот за это я этот прекрасный орден беру с удовольствием».

Орден Искусств и Литературы — награда, учрежденная и присуждаемая Министерством культуры Франции с 1957 года за особый вклад в развитие французского и мирового искусства.

Напомним, что во Франции приобрел большую популярность фильм Кирилла Серебренникова о Викторе Цое и Майке Науменко «Лето». Саундтрек к картине был издан на CD именно во Франции.

