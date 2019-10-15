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Канал НТВ показал порнофильм вместо политического ток-шоу

17:29 15.10.2019
Канал НТВ показал порнофильм вместо политического ток-шоу
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Взамен политического ток-шоу НТВ «Место встречи» жители из Новомичуринска Рязанской области увидели горячий порнофильм.

Незапланированные изменения в программе канала произошли и-за невнимательности работников провайдера кабельного телевидения «Теле-маг». При проведении работ по отключению аналогового сигнала они перепутали кабель и по ошибке подключили эротический канал.

Несуразица произошла из-за отключения в России аналогового вещания. «Примерно за неделю до этого телеканалы сообщили о том, что будут переходить на спутники, предназначенные для цифрового вещания. Мы начали работы по переходу на другие спутники, выдернули один кабель из ресивера, по ошибке воткнули в другой, там оказался эротический канал. Это случайно произошло», - сказал ТАСС руководитель компании Алексей Амелькин.

Жители Новомичуринска были вынуждены созерцать внеплановое порно на НТВ около часа. «У меня бабушка обалдела от увиденного. Позвонила, вызвала меня с работы. Да, она не ошиблась, жестче фильмов я не видел», - поведал «КП» один из жителей Новомичуринска.

Руководство НТВ отнеслось к инциденту с юмором, пошутив, что ведут переговоры с PornHub, чтобы жители других городов не чувствовали себя обделенными.
 

Темы: Внешняя политика России, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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16.10.2019, 01:41
Гость: такиминадо

Повезло новомичуринцам - наверняка многие в жизни не видели "ТАКОГО":)
15.10.2019, 23:05
Гость: Татьяна Алексеевна

Скоро будем ждать наплыв в роддома рожениц. В Новомичуринске.
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