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Фильм о блокадниках «Дылда» номинирован сразу на четыре азиатских «Оскара»

12:33 17.10.2019
Фильм о блокадниках «Дылда» номинирован сразу на четыре азиатских «Оскара
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Военная драма «Дылда» режиссера Кантемира Балагова претендует сразу на четыре премии Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона (Asia Pacific Screen Awards).

Лента номинирована в категориях «лучший художественный фильм», «лучший сценарий» (Кантемир Балагов, Александр Терехов), «лучшая операторская работа» (Ксения Середа) и «лучшая женская роль» (Виктория Мирошниченко).

Помимо него на призы так называемого «азиатского «Оскара» претендуют 37 фильмов из 22 стран. Вместе с «Дылдой» в номинации «лучший фильм» представлены «Паразиты» Пон Чжун Хо (получившего «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля этого года), «Воздушный шар» китайского режиссера Пема Цеден, «Золотые овцы и священная гора» индийского режиссера Ридхама Джанве и «Прощай, мой сын» китайского режиссера Вана Сяошуай.

Кроме «Дылды», в число номинантов вошла якутская картина «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой (в номинации «Культурное разнообразие», приз в которой вручается под патронажем ЮНЕСКО) и «Акварель» Виктора Косаковского (в категории «Лучший документальный фильм»). Результаты станут известны 21 ноября 2019 года.

Действие фильма «Дылда» происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Награды и премии в кино, Персоны и события в мире кино, Премия «Оскар»
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