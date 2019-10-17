Депутат из Сочи подарил пенсионеру телевизор с призывом смотреть один канал

13:58

Пенсионер из Сочи записался на прием к местному депутату Роману Бугайчуку и пожаловался на отсутствие денег на покупку нового телевизора.

Проблему удалось решить довольно быстро. Приехав с помощником к пожилому мужчине, депутат торжественно вручил телевизор и провел небольшой мастер-класс по использованию бытового прибора. «Вот красная кнопка – включаем. Ею же выключаем. Другие вам не нужны. Ваш канал - «Россия». «Россия», видите? «Россия»», - повторил несколько раз Бугайчук.

Роман Бугайчук уверен, что поднял подарком пенсионеру настроение. «Не забывайте про отцов и матерей, недолго видеть их осталось», - посоветовал своим подписчикам сочинский парламентарий в Инстаграме.

Язвительные комментарии под видео, фиксирующем акт дарения телевизора, не заставили себя ждать. «Я предлагаю продавать в стране телевизоры только с одним каналом – РОССИЯ, - написал один из пользователей. - А за переделку под другие и их настройку ввести уголовную ответственность».

