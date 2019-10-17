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Депутат из Сочи подарил пенсионеру телевизор с призывом смотреть один канал

13:58 17.10.2019
Депутат из Сочи подарил пенсионеру телевизор с призывом смотреть один канал
© KM.RU, Алексей Белкин

Пенсионер из Сочи записался на прием к местному депутату Роману Бугайчуку и пожаловался на отсутствие денег на покупку нового телевизора.

Проблему удалось решить довольно быстро. Приехав с помощником к пожилому мужчине, депутат торжественно вручил телевизор и провел небольшой мастер-класс по использованию бытового прибора. «Вот красная кнопка – включаем. Ею же выключаем. Другие вам не нужны. Ваш канал - «Россия». «Россия», видите? «Россия»», - повторил несколько раз Бугайчук.

Роман Бугайчук уверен, что поднял подарком пенсионеру настроение. «Не забывайте про отцов и матерей, недолго видеть их осталось», - посоветовал своим подписчикам сочинский парламентарий в Инстаграме.

Язвительные комментарии под видео, фиксирующем акт дарения телевизора, не заставили себя ждать. «Я предлагаю продавать в стране телевизоры только с одним каналом – РОССИЯ, - написал один из пользователей. - А за переделку под другие и их настройку ввести уголовную ответственность».
 

Темы: Сочи, Органы местного самоуправления в России, Положение пенсионеров в России, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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17.10.2019, 18:35
Гость: Есть каналы Россия 1 и Россия 24, а просто Россия - нет.

Депутат - просто молодец! Подхрюкивающие зря стараются.
17.10.2019, 17:31
Гость: Сердечник

подарят какому-нибудь пенсионеру, тот помрёт - заберут и другому подарят
17.10.2019, 17:28
Гость: Владимир С-Пб

Интересно, где он взял этот телевизор.
Такие ящики уже лет 10 не продают.
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