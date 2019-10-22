Моника Левински спродюсирует фильм о публичном унижении

15:00

Бывшая возлюбленная экс-президента США Билла Клинтона Моника Левински при помощи Макса Джозефа спродюсирует документальный фильм «15 минут позора».

Лента снимается по заказу канала HBO и расскажет о людях, переживших публичное унижение, сообщает РИА Новости. Тема для Левински выстраданная, поскольку она сама очутилась в подобной ситуации в 1998 году, когда оказалась в центре скандала из-за сексуальной связи с президентом США Биллом Клинтоном.

Сара Обри, возглавляющая отдел оригинального контента в HBO уверена, что общественная нагрузка музы Билла Клинтона позволит ей хорошо справиться с новой ролью. «Левински как социальный активист по борьбе с буллингом с неоспоримым авторитетом – прекрасный партнер для этого проекта», — подчеркнула продюсер.

В августе этого года сообщалось, что Моника Левински станет продюсером востребованного сериала «Американская история преступлений», очередной сезон которого посвятят секс-скандалу вокруг нее и Билла Клинтона.



