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Моника Левински спродюсирует фильм о публичном унижении

15:00 22.10.2019
Моника Левински спродюсирует фильм о публичном унижении
Моника Левински с Биллом Клинтоном. Фото Clinton White House с сайта ru.wikipipedia.org
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Бывшая возлюбленная экс-президента США Билла Клинтона Моника Левински при помощи Макса Джозефа спродюсирует документальный фильм «15 минут позора».

Лента снимается по заказу канала HBO и расскажет о людях, переживших публичное унижение, сообщает РИА Новости. Тема для Левински выстраданная, поскольку она сама очутилась в подобной ситуации в 1998 году, когда оказалась в центре скандала из-за сексуальной связи с президентом США Биллом Клинтоном.

Сара Обри, возглавляющая отдел оригинального контента в HBO уверена, что общественная нагрузка музы Билла Клинтона позволит ей хорошо справиться с новой ролью. «Левински как социальный активист по борьбе с буллингом с неоспоримым авторитетом – прекрасный партнер для этого проекта», — подчеркнула продюсер.

В августе этого года сообщалось, что Моника Левински станет продюсером востребованного сериала «Американская история преступлений», очередной сезон которого посвятят секс-скандалу вокруг нее и Билла Клинтона.


 

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