Светлаков заявил, что «Прожекторперисхилтон» закрылась из-за цензуры

13:07

Сергей Светлаков сделал сенсационное заявление, что программа «Прожекторперисхилтон» выходившая в эфире «Первого канала», с 2008 по 2012 год, была закрыта из-за формата, так поскольку «мы какие-то вещи не освещаем в стране»

По словам шоумена, причиной исчезновения передачи из эфира стал формат телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа. «Остроты на телике абсолютно нет, потому что форматы телеканалов не позволяют это делать. «Прожекторперисхилтон» закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами. Мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим про то, что в Норильске суслик родил еще одного суслика. И про это шутим», — заявил РБК Светлаков.

Примерно через месяц Москве и Санкт-Петербурге пройдут концерты «Прожекторперисхилтон» с участием соведущих программы Сергея Светлакова, Ивана Урганта и Гарика Мартиросяна. Афиша концерта содержит надпись: «Без цензуры. Без тормозов. Без Цекало».

В интервью РБК Светлаков пообещал затронуть на концерте злободневные темы, в том числе и митинги. «Не будет никакой цензуры, над нами нет никакого редактора. Мы будем говорить про все, что нас окружает, про все события года. Выборы, где побеждает Зеленский, человек из КВН. Наверное, представим и будем гонять: а вдруг и мы можем все стать президентами, и что тогда произойдет… Мы будем пытаться каким-то образом проанализировать и шутить про митинги. Не знаем еще, под каким углом зайдем, но не сказать про это мы не можем», — заявил шоумен.

