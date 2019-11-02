Актриса Кристина Асмус не стала требовать денег за свое надгробное фото

14:19

Звезда «Интернов» Кристина Асмус не станет требовать денежную компенсацию от компании, которая разместила на похоронной гравюре ее портрет

Артистка вполне удовлетворилась извинениями представителя компании. «Мы получили устные и письменные извинения от руководителя компании и пришли к выводу, что инцидент исчерпан, поскольку в нем не было злого умысла, - сообщил Интерфаксу адвокат актрисы Анатолий Кучерена. В этой связи мы решили отказаться от претензии, в том числе о возмещении морального ущерба».

Адвокат Асмус рассказал, что в письме от директора ООО «Ритмарт» говорится, что фотоснимок Асмус предоставил им один из посетителей, попросивший продемонстрировать возможности гравировального устройства на выставке ритуальных услуг в одном из павильонов ВДНХ на выставке похоронных принадлежностей «Некрополь-2019» с 30 октября по 1 ноября.

Некоторое время назад Telegram-канал Mash опубликовал фотографию с выставки «Некрополь», на которой было изображено надгробие с портретом российской актрисы Кристины Асмус. Далее в СМИ сообщили, что на актрису это произвело сильное негативное впечатление, и Асмус была вынуждена отменить съемки.

Об улаживании конфликта агенству «Москва» сообщила и директор выставки Заррина Маматова. «Проверка уже была проведена, инцидент, можно сказать, исчерпан. Представителю компании «Гравер» дали портрет для демонстрации гравировального станка. Поймите, это не памятник, это просто демонстрация возможностей станка, был выгравирован портрет на камне - он и свой портрет так же сделал. Там не было ни подписей, ничего, просто портрет. К нему просто подошли, предложили портрет, это была такая, видимо, провокация. Он человек немолодой и даже не подозревал, что это знаменитая актриса. Директор компании уже принес извинения», - пояснила Маматова.

