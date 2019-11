Определены лучшие музыкальные клипы десятилетия

12:35

Пользователи сайта Buzz Feed выбрали лучшие музыкальные клипы десятилетия.

Рейтинг включает по ролику за год, начиная с 2010-го, сообщает РИА Новости. Так, музыкальное видео британской певицы Адель на песню Rolling in the Deep, релиз которого состоялся в конце ноября 2010 года, за девять лет собрал более 1,6 миллиарда кликов.

Из лидеров по количеству просмотров можно выделить песню «Somebody That I Used To Know», в котором музыкант Gotye (Ваутер Де Баккер) и певица Кимбра исполнили почти голыми (из «одежды» - лишь один камуфляжный боди-арт), с июля 2011 года играл более 1,3 миллиарда раз.

Впечатляют результаты лидера 2014 года – клип певицы Sia на хит Chandelier с танцами Мэдди Зиглер (во время съемок ей было 11 лет). Его посмотрели более двух миллиардов раз.

Еще более весомый успех у фаворита 2015 года – песни Джастина Бибера «Sorry», звучавшая буквально отовсюду. Результат - 3,2 миллиарда просмотров за 4 года.

А в 2016 году пуэрто-риканский певец Луис Фонси выпустил трек Despacito, а затем и клип, который стал самым просматриваемым на YouTube — его посмотрели более 6,3 миллиардов раз.