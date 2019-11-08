]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Определены лучшие музыкальные клипы десятилетия

12:35 8.11.2019
Адель. Фото со страницы артистки в Facebook
Определены лучшие музыкальные клипы десятилетия

Пользователи сайта Buzz Feed выбрали лучшие музыкальные клипы десятилетия.

Рейтинг включает по ролику за год, начиная с 2010-го, сообщает РИА Новости. Так, музыкальное видео британской певицы Адель на песню Rolling in the Deep, релиз которого состоялся в конце ноября 2010 года, за девять лет собрал более 1,6 миллиарда кликов.

Из лидеров по количеству просмотров можно выделить песню «Somebody That I Used To Know», в котором музыкант Gotye (Ваутер Де Баккер) и певица Кимбра исполнили почти голыми (из «одежды» - лишь один камуфляжный боди-арт), с июля 2011 года играл более 1,3 миллиарда раз.

Впечатляют результаты лидера 2014 года – клип певицы Sia на хит Chandelier с танцами Мэдди Зиглер (во время съемок ей было 11 лет). Его посмотрели более двух миллиардов раз.

Еще более весомый успех у фаворита 2015 года – песни Джастина Бибера «Sorry», звучавшая буквально отовсюду. Результат - 3,2 миллиарда просмотров за 4 года.

А в 2016 году пуэрто-риканский певец Луис Фонси выпустил трек Despacito, а затем и клип, который стал самым просматриваемым на YouTube — его посмотрели более 6,3 миллиардов раз.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.11.2019, 20:19
Гость: Музыкантъ

удивительное убожство,и творческое и визуальное... уж и не знаю кто им судья...тьфу.
08.11.2019, 17:25
Гость: личный опыт

Слава Богу, что я не только этих клипов не смотрел, но и о певцах таких никогда не слышал.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.