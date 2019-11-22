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Государство начнет собирать информацию о просмотрах сериалов в Сети

10:05 22.11.2019
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Власти будут собирать сведения о просмотрах фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах. Об этом сказано в поправках в закон о кинематографии, подготовленных Минкультуры: информацию видеосервисы будут добровольно передавать в систему учета ЕАИС.

В системе учета ЕАИС сейчас аккумулируются сведения о зрителях традиционных кинотеатров. Последний год министерство, онлайн-кинотеатры и продюсеры потратили на то, чтобы согласовать поправки. Минкульт уже направил предложение в правительство. Об этом сообщил сайт издания «Ведомости» со ссылкой на представителей министерства и правительства.

До последнего времени у государства и продюсеров были данные о рейтингах сериалов и фильмов, которые россияне смотрели в телеэфире. За передачу и обработку этих сведений назначена ответственной исследовательская компания Mediascope.

Также государство получает сведения об аудитории фильмов в традиционных кинотеатрах — от системы ЕАИС. ЕАИС полноценно работает три года, ее оператор — государственный Фонд кино.

По словам министра культуры России Владимира Мединского, так государство сможет отслеживать эффективность бюджетного финансирования отдельных российских фильмов. Нововведение будет касаться всех онлайн-кинотеатров, независимо от количества аудитории, в том числе зарубежных.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Кино в России, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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22.11.2019, 18:59
Гость: и что такое . 'увеличение штата сотрудников в 4раза',

Если 1 минута эфирного времени/в сериале -для рекламы/ стоит несколько тысяц баксов? -мелочь да и только!
22.11.2019, 18:55
Гость: озабоченность наступает обычно ,

Если у вас диарея или наоборот
22.11.2019, 16:25
Гость: Для этого

предполагается увеличить штаты сотрудников в 4 раза
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