Составлен список сорока лучших фильмов десятилетия

13:07

Издание The Independent обнародовало список из 40 лучших фильмов последнего десятилетия.

Первое место заняла лента «Лунный свет», сообщает Lenta.ru. Его режиссера Барри Дженкинса назвали одним из главных голосов в современном кинематографе. Два года назад картина была удостоена трех премий «Оскар».

Вторая позиция досталась фильму «Кэрол» Тодда Хейнса. Показанную в Нью-Йорке 1950-х годов историю об отношениях двух женщин оксрестили «глубоко романтичной, сексуальной и драматичной». Исполнительницу главной роли Кейт Бланшетт номинировали на «Оскар», как и ее коллегу по фильму Руни Мару, однако обе актрисы остались без награды.

Третье место занял триллер Джордана Пила «Прочь». Журналисты отметили, что этот фильм лучше других отражает общество XXI века.

На четвертом месте работа Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить», на пятом — «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэн. Кроме того, в первую десятку вошли фильмы «Американская милашка», «Приключения Паддингтона 2», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Тебя никогда здесь не было» и «Женщины ХХ века».

