Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в финансировании лесных пожаров

13:07

Несмотря на то, что Леонардо Ди Каприо – эко-активист, его заподозрили в причастности к лесным пожарам.

Бразильский президент Жаир Болсонару считает, что звезда «Титаника» финансировал некоммерческие организации, которые, по данным правителя, имеют отношения к пожарам, охватившим леса Амазонии. «Ди Каприо крутой парень, не правда ли? Финансирует поджог лесов Амазонии", - передает Интерфакс слова бразильского лидера. Болсонару оказался голословен и не предоставил доказательной базы.

Агентство Associated Press сообщило, что получило заявление от Ди Каприо, в котором он поясняет, что его организация Earth Alliance действительно выделила $5 млн тем НКО, которые подключились к работе после лесных пожаров в июле и августе. Тем не менее, в их числе не было двух групп, которые, по данным следствия, могут быть причастны к трагедии. «На кону будущее этих уникальных экосистем, и я горжусь тем, что нахожусь на стороне их защитников», - говорится в заявлении.

Несколько дней назад были задержаны четверо волонтеров, которые могли совершить поджог лесов, чтобы добиться финансирования. По версии федеральной прокуратуры, поджогами могли заниматься фермеры и люди, зарабатывающие незаконной вырубкой лесов.

