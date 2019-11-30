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Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в финансировании лесных пожаров

13:07 30.11.2019
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в финансировании лесных пожаров
Леонардо Ди Каприо. Фото с сайта wikipedia.org
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Несмотря на то, что Леонардо Ди Каприо – эко-активист, его заподозрили в причастности к лесным пожарам.

Бразильский президент Жаир Болсонару считает, что звезда «Титаника» финансировал некоммерческие организации, которые, по данным правителя, имеют отношения к пожарам, охватившим леса Амазонии. «Ди Каприо крутой парень, не правда ли? Финансирует поджог лесов Амазонии", - передает Интерфакс слова бразильского лидера. Болсонару оказался голословен и не предоставил доказательной базы.

Агентство Associated Press сообщило, что получило заявление от Ди Каприо, в котором он поясняет, что его организация Earth Alliance действительно выделила $5 млн тем НКО, которые подключились к работе после лесных пожаров в июле и августе. Тем не менее, в их числе не было двух групп, которые, по данным следствия, могут быть причастны к трагедии. «На кону будущее этих уникальных экосистем, и я горжусь тем, что нахожусь на стороне их защитников», - говорится в заявлении.

Несколько дней назад были задержаны четверо волонтеров, которые могли совершить поджог лесов, чтобы добиться финансирования. По версии федеральной прокуратуры, поджогами могли заниматься фермеры и люди, зарабатывающие незаконной вырубкой лесов.
 

Темы: Бразилия, Лесные пожары в мире, Актеры и актрисы зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.11.2019, 15:42
Гость: Штирлиц всю ночь напролёт топил печку...

к утру, она всё же утонула.
30.11.2019, 15:26
Гость: Реалло

Это Правда.Потому что Каприо,как и его сектанты считают лесной пожар главным благом Природы.И ,кстати правильно считают.
30.11.2019, 15:08
Гость: К гадалке не ходи,

и у нас каприоты поджигали.
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