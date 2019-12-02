Миллиардер Блаватник профинансирует российское кино

16:05

Миллиардер Леонард Блаватник заключил договор о совместном продюсировании полнометражного кино с владельцем компании «Марс медиа» Рубеном Дишдишяном, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов.

Блаватник возглавляет «Амедиа продакш» — одну из самых крупных компаний в России по производству сериалов. «Амедиа» уже подписала соглашение о сотрудничестве с «Марс медиа», пишет газета «Ведомости». Сумма вложений в производство трех новых фильмов составит 700 миллионов рублей.

«Инвестиции в российское кино — это и бизнес, и поддержка», — заявил Блаватник. Ранее при поддержке двух компаний вышел фильм «Т-34». Он стал одним из самых успешных в России за последние годы. В кинотеатрах картина собрала 2,3 миллиарда рублей.

Леонард Блаватник занимает 59-е место в списке богатейших людей мира Forbes. Состояние предпринимателя оценивается в 17,7 миллиарда долларов.