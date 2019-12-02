]]>
]]>
Главная Кино Новости

Миллиардер Блаватник профинансирует российское кино

16:05 2.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Миллиардер Леонард Блаватник заключил договор о совместном продюсировании полнометражного кино с владельцем компании «Марс медиа» Рубеном Дишдишяном, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов.

Блаватник возглавляет «Амедиа продакш» — одну из самых крупных компаний в России по производству сериалов. «Амедиа» уже подписала соглашение о сотрудничестве с «Марс медиа», пишет газета «Ведомости». Сумма вложений в производство трех новых фильмов составит 700 миллионов рублей.

«Инвестиции в российское кино — это и бизнес, и поддержка», — заявил Блаватник. Ранее при поддержке двух компаний вышел фильм «Т-34». Он стал одним из самых успешных в России за последние годы. В кинотеатрах картина собрала 2,3 миллиарда рублей.

Леонард Блаватник занимает 59-е место в списке богатейших людей мира Forbes. Состояние предпринимателя оценивается в 17,7 миллиарда долларов. 

Темы: Кино, Кино в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.12.2019, 21:25
Гость: ни колай

посадить бы его за воровство
02.12.2019, 20:29
Гость: Гы-гы- Миллиардер (от киноиндустрии)

Леонард Блаватник заключил договор о совместном продюсировании полнометражного кино с владельцем компании «Марс медиа» Рубеном Дишдишяном

Читать полностью: https://www.km.ru/kino/2019/12/02/kino-v-rossi

Представляю какую похабщину и русофобию они там наснимают, чтоб на кинофестивали заграничные премии получать!

Леонард Блаватник
Американский предприниматель
Американо-английский предприниматель, инвестор и филантроп. Самый богатый житель Великобритании (2015, оценка Sunday Times)

Родился: 14 июня 1957 г. (62 года), Одесса, Украинская ССР, СССР

Рубен Левонович Дишдишян-окончил архитектурно-строительный факультет Ереванского политехнического института, после чего семь лет работал по специальности. В 1988 учредил в Ереване кооператив по архитектурно-строительному проектированию.

В 1991 переехал в Москву, где занялся предпринимательской деятельностью. В 1996 основал и возглавил кинопродюсерскую компанию «Централ Партнершип», которую покинул в 2011 году. В 2011 создал кинокомпанию «Марс Медиа Энтертейнмент.

В 2005 вошёл в пятёрку самых перспективных кинопродюсеров России по версии журнала Forbes.

В 2007 был удостоен Гран-при премии «Медиа-менеджер России 2007» за вклад в развитие кинотелеиндустрии, а также главного персонального приза и звания «Продюсер года» на XI церемонии вручения наград в области кинобизнеса «Блокбастер».

В 2010 выбран продюсером года по версии журнала GQ.
СССР денег на кино и искусство не жалело.
А нынешним подавай инвесторов.
Тьфу!
]]>
Загрузка...

]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.