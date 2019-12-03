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Кирилл Серебренников был признан лучшим режиссером «Звездой театрала»

15:45 3.12.2019
Кирилл Серебренников был признан лучшим режиссером «Звездой театрала»
Кирилл Серебренников. Фото с сайта peoples.ru
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Кирилл Серебренников был награжден премией «Звезда театрала» как лучший режиссер

Престижную награду он заслужил за спектакль «Барокко» «Гоголь-центра», премьера которого состоялась во время домашнего ареста режиссера, сообщает Интерфакс. На церемонии в театре Вахтангова приз вместо режиссера получил директор «Гоголь-центра» Алексей Кабешев.

«Кирилл, к сожалению, не смог приехать, потому что расписание сегодня очень сложное, между судами, съемочной площадкой и театром, поэтому он попросил меня присутствовать здесь. Я хочу напомнить, что этот спектакль выпускался тогда, когда Кирилл был под домашним арестом. Это отдельный спектакль и отдельная пьеса, и я надеюсь, что он на меня не обидится, если я скажу, что эта премия не только его, но всего театра», – сказал Кабешев.

Спецификой премии «Звезда театрала» является то, что лауреатов выбирают зрители с помощью голосования на сайте премии.
 

Темы: Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино, Театр в России
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