Кирилл Серебренников был признан лучшим режиссером «Звездой театрала»

15:45

Кирилл Серебренников был награжден премией «Звезда театрала» как лучший режиссер

Престижную награду он заслужил за спектакль «Барокко» «Гоголь-центра», премьера которого состоялась во время домашнего ареста режиссера, сообщает Интерфакс. На церемонии в театре Вахтангова приз вместо режиссера получил директор «Гоголь-центра» Алексей Кабешев.

«Кирилл, к сожалению, не смог приехать, потому что расписание сегодня очень сложное, между судами, съемочной площадкой и театром, поэтому он попросил меня присутствовать здесь. Я хочу напомнить, что этот спектакль выпускался тогда, когда Кирилл был под домашним арестом. Это отдельный спектакль и отдельная пьеса, и я надеюсь, что он на меня не обидится, если я скажу, что эта премия не только его, но всего театра», – сказал Кабешев.

Спецификой премии «Звезда театрала» является то, что лауреатов выбирают зрители с помощью голосования на сайте премии.

