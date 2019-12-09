Советская актриса назвала фильм «Ржев» честным и полезным

14:18

Советская актриса Елена Драпеко назвала фильм «Ржев» Игоря Копылова самой правдивой кинолентой о событиях, которые произошли в годы Великой Отечественной войны.

Люди, которые работали над фильмом, хотели донести зрителю всю правду о той войне. Советская и российская актриса, а также депутат Госдумы Елена Драпеко уверена, что им это удалось.

За основу сюжета взят роман писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. Он ветеран ВОВ, поэтому писал свою книгу, основываясь на личном опыте. Кинолента рассказывает о солдатах Красной армии, которые ценой собственных жизней держат оборону, чтобы отрезать врагам подступы к Москве.

По словам Драпеко, некоторые сцены жестоки, из-за этого фильм получился очень правдивый. Главные герои «Ржева» шли на верную гибель ради того, чтобы победить.

«Кинолента жесткая, жестокая, но она правдивая. И перед каждым из нас в какой-то момент жизни может стать такой выбор, как показывалось в фильме. Можно спастись, спрятавшись за куст, а можно встать и умереть. Но это фильм не о предателях, а о героях, о том, как люди становятся героями. Эта картина о том, что люди, понимая, что они погибнут в неглавном бою и что им посмертно не будут воздвигнуты монументы, идут и закрывают собой страну», – заявила Драпеко.

После просмотра «Ржева» депутат настояла, чтобы киноленту показали в Госдуме РФ. Коллеги ее поддержали. В нижней палате российского парламента состоялся показ фильма для парламентариев. После просмотра восторженные зрители делились впечатлениями от увиденного.

«Замечательно выступил Николай Валуев. Запись его выступления есть на парламентском канале. Прекрасно выступила мать пятерых детей, которая заявила, что у нее два сына и она понимает, что такое война и чем грозит война, но она бы гордилась своими сыновьями, если бы они поступили, как герои фильма. Она отметила, что такие фильмы надо показывать в школах», – рассказала актриса.