Кинопремьера «Война токов»: как Эдисон случайно изобрел электрический стул

Историческая драма «Война токов» вышла в российский прокат 5 декабря

Америка, 1880 год. Пребывающий в зените славы изобретатель Томас Эдисон (Бенедикт Камбербэттч) проводит несколько эффектных пиар-акций, демонстрируя свое новое изобретение – лампочку. На пятки ему увлеченно наступает Джордж Вестингауз, сделавший себе имя на создании тормоза поезда, но желающий осуществить переворот и в области электрики. Отныне успех их войны зависит отнюдь не от оригинальности изобретений, а от умения плести интриги.

Импульсивный Эдисон делает ошибку за ошибкой. Сначала он недооценивает преимуществ переменного тока, который делает основную ставку Вестингауз. Потом увольняет перспективного сотрудника Николу Теслу, который тут же переметнулся к конкурентом. Вдобавок Эдисон, сам того не желая, ввязался в эпопею с созданием электрического стула, нанеся себя серьезный удар по репутации.

При всей своей эстетичности и заостренности, «Война токов» относится к разряду долгостроев. Из-за скандалов с компанией Харви Вайнштейна производство картины фильма заняло пять лет, два года из которых фильм просто лежал на полке. Ситуацию пришлось спасать нашему соотечественнику – продюсеру Тимуру Бекмамбетову. Именно он довел фильм до ума, хотя очевидцы и утверждают, что показанный два года назад на фестивалях вайнштейновский вариант был куда как динамичнее.

Несмотря на «дела давно минувших дней», «Война токов» актуальна как никогда. Ведь центр тяжести в фильме смещен с законов физики на проблемы интеллектуальной собственности и дух конкуренции, а всё на этих краеугольных камнях зиждется наука (равно, как и культура) и сейчас. Главной же ценностью «Войны токов» продюсер считает призыв к сотрудничеству, а не конкуренцию в сфере инновационных технологий и интеллектуальной собственности.

Не обойдена в «Войне токов» стороной и проблема ответственности изобретателя за свои детища. Вывод по этому поводу делается довольно пессимистический: незапятнанным не выйдет никто. Ведь Эдисон имел ярко выраженные моральные принципы и именно поэтому отказывался от создания оружия, хотя капиталисты сулили ему немалые доходы. Однако, желая во что бы то ни стало задавить своего соперника Вестингауза, он случайно изобрел электрический стул…

Кадр с сайта kinopoisk.ru