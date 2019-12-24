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В Москве экстренно госпитализировали Галину Волчек

10:17 24.12.2019
Галина Волчек
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Худрука московского "Современника" Галину Волчек была экстренно госпитализирована с воспалением легких, пишет РИА Новости со ссылкой на директора театра Игоря Попова

"Галина Борисовна госпитализирована, она находится в Боткинской больнице", – цитирует агентство собеседника агентства. О ее текущем состоянии пока не сообщается.

Волчек — народная артистка СССР, родилась 19 декабря 1933 года в Москве, в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. В 1955-м Волчек окончила школу-студию МХАТ. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых — "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.

В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимает пост его художественного руководителя.

Темы: Знаменитости и популярные персоны
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