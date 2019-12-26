Кинопремьера «Фиксики против кработов»: Эврика – наш рулевой

Полнометражный мультфильм «Фиксики против кработов» вышел в российский прокат 26 декабря

Фиксики – это такие микроскопические смышленые существа, которые помогают людям управляться со сложными приборами. В лаборатории профессора Гения Евгеньевича Чудакова они становятся соавторами передовых изобретений. Но люди не должны ничего знать о существовании фиксиков, поэтому в случае опасности они быстро превращаются в винтики.

Однако настает момент, когда маленькие помощники рискут попасть под разоблачение века. Обиженная соперница Чудакова по прозвищу Эврика грозится поведать всему миру о существовании фиксиков. Спасая ситуацию, профессор соглашается на интеллектуальную дуэль с былой соратницей. В помощь ему снаряжаются все те же фиксики, ну а его хладнокровной сопернице будут помогать безмозглые антиподы фиксиков – кработы.

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«Фиксики» всегда воспринимался как научно-популярный мультсериал, сообщающий детям множество полезных сведений об азах электрики. Когда же анимационная франшиза разрослась до полного метра, сразу, как под увеличительным стеклом, четче проявились все её достоинства и недостатки. Познавательный аспект в фильме остался но касается он исключительно принципа работы 3D-принтера, а это всё же вещь, далекая от повседневности. Вряд ли в ближайшие лет пять подобная забава появится в каждой второй российской семье.

Жанровая направленность мультфильма претерпела значительные изменения. Понимая, что одними научными изысканиями внимание маленьких зрителей перед экраном на протяжении полутора часов не удержать, создатели мультика за счет кработов превратили его в антиутопию. Сильна в фильме и мелодраматическая составляющая – появляются даже прямые параллели с «Титаником»!

С психологической точки зрения, персонажи получились довольно рельефными. К тому же пул фиксиков расширился за счет двух новых героев – Альта и Меги. А вот саундтрек к анимационной ленте вряд ли привлечет новых фанатов, потому что песни, типа «Когда я пкупал очки, ты съела все конфеточки», увы, ниже плинтуса.

Большие вопросы вызывает и ярко выраженный феминистический пафос «Фиксиков против кработов». В какие-то моменты властная Эврика совершенно подавляет своим авторитетом мягкотелого профессора Чудакова. И даже в детской паре ДимДимычем верховодит Катя, давая ему порулить (в прямом и переносном смсыле) лишь изредка – по своему усмотрению…

Кадр с сайта kinopoisk.ru