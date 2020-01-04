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Поклонская предложила убрать «голубые огоньки» из новогодних эфиров

22:14 4.01.2020
Фото с сайта pixabay.com

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что федеральным телеканалам во время январских каникул необходимо показывать больше новых программ. По мнению парламентария, многие россияне устали от «голубых огоньков».

«Не понимаю, почему в программе телепередач нет никаких изменений для людей, которым уже надоело сутками пересматривать "голубые огоньки“ и другие устаревшие шоу», — отметила депутат в своем telegram-канале.

Поклонская подчеркнула, что в наступившем году на экранах все те же «звездные лица, песни в стиле "муси-пуси“ и петросяновские каламбурчики», пишет URA.RU.

Ранее Поклонская призналась, что ее мечты в 2020 будут связаны с примирением России и Украины. Как заявила депутат, самое главное, чтобы россияне и украинцы смогли ездить друг к другу в гости, а новый украинский президент Владимир Зеленский навел порядок в своей стране

Темы: Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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05.01.2020, 01:58
Гость: Питон

Прежде чем убирать старое "новогодние огоньки" нужно придумать, создать и предложить новое лучшее шоу, а вот с этим большой затык на российском ТВ. Но могут нынешние "звезды" создать ничего лучше чем делали раньше в СССР, не тянут гонору хоть отбавляй а мозгов и таланту явно не хватает, вот и показывают в новогоднем эфире советские комедии и "огоньки". Потому что старое сломали быстро и разогнали талантливый опытный персонал с ТВ в 91г, а сами ничего делать не могут. А выходит у них только плоское и гавнистое как они сами. Сказки детям вместо тети Вали читает мордоварот Валуев, дети потом не то что заснуть, всю ночь спать не могут, одни кошмары и монстры снятся.
05.01.2020, 01:03
Гость: И думу

вместе с огоньками.
05.01.2020, 00:50
Гость: Влад 33

Думаю назрел вопрос о смене формата, «начинки» тех самых «Голубых огоньков», сценаристов молодых привлекать, пробовать что-то Новое ( стиль, аранжировка, тексты и может быть чуть сам формат).., так как старьё гоняют - согласен, а вот от Раскрученного названия отказываться не нужно..
Как-то так..
Да, на счёт Мира с Украиной , так этого многие ждут..!.. Посмотрим, но Зеленский не один, ему сами украинцы должны помочь!.. Я лично верю, что все наладится между Украиной и Россией! Но мешать, и очень сильно, особенно сейчас, в момент начавшихся Перемен(? хочется верить!) , мешать Украине с Россией будут многие(((, как в самих странах так и из вне.. Но необходимость нормализации отношений двух стран - Более, чем очевидна!..
Всех с наступающим Рождеством!
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