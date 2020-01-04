Поклонская предложила убрать «голубые огоньки» из новогодних эфиров

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что федеральным телеканалам во время январских каникул необходимо показывать больше новых программ. По мнению парламентария, многие россияне устали от «голубых огоньков».

«Не понимаю, почему в программе телепередач нет никаких изменений для людей, которым уже надоело сутками пересматривать "голубые огоньки“ и другие устаревшие шоу», — отметила депутат в своем telegram-канале.

Поклонская подчеркнула, что в наступившем году на экранах все те же «звездные лица, песни в стиле "муси-пуси“ и петросяновские каламбурчики», пишет URA.RU.

Ранее Поклонская призналась, что ее мечты в 2020 будут связаны с примирением России и Украины. Как заявила депутат, самое главное, чтобы россияне и украинцы смогли ездить друг к другу в гости, а новый украинский президент Владимир Зеленский навел порядок в своей стране