Поклонская предложила убрать «голубые огоньки» из новогодних эфиров
Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что федеральным телеканалам во время январских каникул необходимо показывать больше новых программ. По мнению парламентария, многие россияне устали от «голубых огоньков».
«Не понимаю, почему в программе телепередач нет никаких изменений для людей, которым уже надоело сутками пересматривать "голубые огоньки“ и другие устаревшие шоу», — отметила депутат в своем telegram-канале.
Поклонская подчеркнула, что в наступившем году на экранах все те же «звездные лица, песни в стиле "муси-пуси“ и петросяновские каламбурчики», пишет URA.RU.
Ранее Поклонская призналась, что ее мечты в 2020 будут связаны с примирением России и Украины. Как заявила депутат, самое главное, чтобы россияне и украинцы смогли ездить друг к другу в гости, а новый украинский президент Владимир Зеленский навел порядок в своей стране