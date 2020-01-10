Мошенники попытались продать с молотка награды Михаила Пуговкина

14:12

Личные вещи Михаила Пуговкина попытались продать на интернет-аукционе.

Некий крымский продавец хотел продать на интернет-ресурсе Мешок.Ру 27 предметов, принадлежавших ранее актеру. Среди вещей – почетные грамоты, приказы, личные удостоверения, фотографии и ордена актера, сообщает «7 дней». Вдова актера Ирина Пуговкина утверждает, что передала военный билет и остальные документы в Смоленский краеведческий музей, откуда его, вероятно, и могли выкрасть.

В итоге он был выставлен на продажу со стартовой стоимостью 125 тыс. рублей. По словам супруги покойного актера, в музее военный билет должен находиться уже почти 10 лет. «Я сама, как вдова, передала в Смоленский краеведческий музей на хранение 10 лет назад. Он там, на Смоленщине, воевал», — говорит она.

В музее подтвердили нахождение вещей Пуговкина в экспозиции, но затруднились назвать сроки их передачи. Дочь Пуговкина от первого брака Елена Прибержецкая считает, что вдова Михаила Пуговкина может быть причастна к случившемуся. «Она уже вся изовралась. Сначала была история, что она их продала. Она сама об этом писала и говорила. Потом сказала, что не продала, а отдала в музей. От нее можно всего ожидать», — говорит Елена.

