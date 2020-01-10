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Мошенники попытались продать с молотка награды Михаила Пуговкина

14:12 10.01.2020
Мошенники попытались продать с молотка награды Михаила Пуговкина
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Личные вещи Михаила Пуговкина попытались продать на интернет-аукционе.

Некий крымский продавец хотел продать на интернет-ресурсе Мешок.Ру 27 предметов, принадлежавших ранее актеру. Среди вещей – почетные грамоты, приказы, личные удостоверения, фотографии и ордена актера, сообщает «7 дней». Вдова актера Ирина Пуговкина утверждает, что передала военный билет и остальные документы в Смоленский краеведческий музей, откуда его, вероятно, и могли выкрасть.

В итоге он был выставлен на продажу со стартовой стоимостью 125 тыс. рублей. По словам супруги покойного актера, в музее военный билет должен находиться уже почти 10 лет. «Я сама, как вдова, передала в Смоленский краеведческий музей на хранение 10 лет назад. Он там, на Смоленщине, воевал», — говорит она.

В музее подтвердили нахождение вещей Пуговкина в экспозиции, но затруднились назвать сроки их передачи. Дочь Пуговкина от первого брака Елена Прибержецкая считает, что вдова Михаила Пуговкина может быть причастна к случившемуся. «Она уже вся изовралась. Сначала была история, что она их продала. Она сама об этом писала и говорила. Потом сказала, что не продала, а отдала в музей. От нее можно всего ожидать», — говорит Елена.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Аукционы и торги в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.01.2020, 20:49
Гость: Просто гость

Эпоха менял и торгашей,блин.Всё купи-продай,и память в том числе."В музее подтвердили нахождение вещей Пуговкина в экспозиции,но затруднились назвать сроки их передачи".Смех да и только.Если в том музее такой учёт,то могу представить,что там от оригинальных экспонатов осталось.
Ордена,почётные грамоты- это заслужил человек своим потом и трудом.По-нормальному всё это должно храниться у родных детей и внуков,а не у тётки,которой и не жалко куда-нибудь всё отдать,- её детям это не надо,ну а внукам и подавно.Разве что толкнуть по дешёвке. Вспоминаю 90-е,когда начался бум всевозможных орденов,на что только не шли,в том числе и на убийства,чтобы только заполучить и продать- беспредел дикарей,даже хуже.Кто продаёт свою историю,тот подрубает корень своей идентичности. Результат- придётся изучать историю сапог своего новоявленного хозяина.
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